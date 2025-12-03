Czarzasty wyklucza tych posłów z Konwentu Seniorów. "Nie będę zapraszał"

– Podjąłem decyzję, że nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu agentury rosyjskiej, na pograniczu delegalizacji – powiedział Czarzasty na konferencji prasowej w środę.

Dodał, że nie będzie zapraszał również przedstawicieli żadnych kół poselskich, które nie zostały wyłonione w akcie wyborów parlamentarnych z października 2023 r. – Dotyczy to koła pana Kukiza i koła pana Zandberga – poinformował.

Korona Brauna, Republikanie i Razem wykluczeni z Konwentu Seniorów

Marszałek powołał się na regulamin Sejmu (art. 15 ust. 1 i 3).

Przepisy te mówią, że "w skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów (...) a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą".

"Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby" – czytamy w regulaminie.

"Nie będę zapraszał". Czarzasty nie chce tych posłów

Koło Konfederacja Korony Polskiej liczy trzech członków: Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i Sławomir Zawiślak.

Koło poselskie Republikanie ma w Sejmie czterech przedstawicieli. To Paweł Kukiz, Marek Jakubiak, Jan Krzysztof Ardanowski i Jarosław Sachajko.

Z kolei w skład koła Razem wchodzi pięciu posłów: Adrian Zandberg, Paulina Matysiak, Maciej Konieczny, Marta Stożek i Marcelina Zawisza.

Sejm z nowym marszałkiem

Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie. Zastąpił na tym stanowisku lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 r. liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

