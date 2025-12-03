Chcą odrzucić weto prezydenta. Czarzasty ogłosił decyzję

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, że prezydenckie weto w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej będzie przedmiotem głosowania w Sejmie. Jak wyjaśnił, argumenty Karola Nawrockiego w tej sprawie nie przemawiają zarówno do większości rządzącej, jak i do obywateli.

– Podjąłem następującą decyzję: dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw. Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i chciałem poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty.

Według marszałka Sejmu, w tej sprawie Karol Nawrocki powinien "mieć więcej empatii". – Moim zdaniem jest to następna oburzająca, niezrozumiała decyzja – dodał.

Weto prezydenta ws. ustawy łańcuchowej

Karol Nawrocki ogłosił we wtorek, że nie podpisze rządowego projektu ustawy zakazującej trzymania psów na uwięzi. Prezydent podkreślił, że choć intencja, ochrona zwierząt, jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana.

– Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarka. To prawo było oderwane od rzeczywistości – wyjaśnił, dodając, że ustawa łańcuchowa zawiera przepisy niemożliwe do wykonania.

W związku z podjętą decyzją, prezydent Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj też:

Po tej decyzji zawrzało. Jest nowy ruch prezydenta ws. ustawy łańcuchowejCzytaj też:

Tusk do prezydenta: I co ci psy zawiniły? "Pan jest trzeźwy?"Czytaj też:

"Panie prezydencie, płakać się chce". Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego