Zabójstwo dziewczynki w Jeleniej Górze. Ważny apel MSWiA

Resort stanowczo zdementował informacje pojawiające się w internecie, jakoby podejrzana była obywatelką Ukrainy.

Podejrzana o zabójstwo nie jest Ukrainką

W oficjalnym wpisie opublikowanym na platformie X MSWiA napisało: "Stop fake newsom!! Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą".

Rzecznik resortu Karolina Gałecka podkreśliła, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w tej sprawie jest celowym działaniem dezinformacyjnym. Do apelu dołączył także minister, koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, wzywając do odpowiedzialności w mediach społecznościowych i zaprzestania podsycania nastrojów nienawiści.

Tragiczne zdarzenia w Jeleniej Górze

Ciało 11-letniej dziewczynki odnaleziono w poniedziałek, 15 grudnia, na skwerze przy ul. Wyspiańskiego, około 200 metrów od szkoły, do której uczęszczała. Dzień później prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 12-latki. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i znały się z widzenia. Motyw zdarzenia nie jest obecnie znany. Na ciele dziewczynki widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem.

W środę odbyło się posiedzenie sądu dotyczące sprawy śmierci 11-latki. Wobec zatrzymanej zastosowano środek tymczasowy, jednak szczegóły nie zostały ujawnione. – Odbyło się posiedzenie z udziałem nieletniej. Zastosowano wobec niej środek tymczasowy. Posiedzenie miało charakter niejawny i odbyło się za zamkniętymi drzwiami – przekazała Makowska. Sąd nie ujawnia, jaki dokładnie środek tymczasowy został zastosowany. W przypadku nieletnich mogą to być m.in. nadzór kuratora sądowego lub umieszczenie w Policyjnej Izbie Dziecka. Nie jest jasne, czy zastosowany środek ma charakter izolacyjny.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak ogłosił sobotę, 20 grudnia, dniem żałoby w mieście. Zaapelował do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych o ich odwołanie lub przełożenie. Tego dnia odbędzie się msza żałobna oraz pogrzeb zamordowanej dziewczynki. Władze miasta proszą o uszanowanie prywatności rodziny zmarłej.

