"Byłem zszokowany". Ziobro ostro zwrócił się do lidera węgierskiej opozycji

W ubiegły czwartek Peter Magyar opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym szczegółowo opisał wydarzenia z 2 sierpnia 2024 roku. Wyjaśnił, że po spotkaniu partyjnym TISZY został zaproszony przez swoją byłą partnerkę, Evelin Vogel, na prywatną imprezę. W mieszkaniu, do którego dotarli nad ranem, znajdowało się kilka nieznanych mu osób, zaś na stole znajdował się alkohol i substancje przypominające narkotyki. Dodał że nie spożywał żadnych podejrzanych substancji.

Jak relacjonował, po pewnym czasie Magyar i Vogel udali się do osobnego pokoju, gdzie – jak tłumaczył – za obopólną zgodą doszło między nimi do zbliżenia. Lider partii TISZA przyznał, że z perspektywy stało się dla niego jasne, że cała sytuacja była zaplanowaną prowokacją mającą na celu jego skompromitowanie.

Skandal obyczajowy na Węgrzech. Ziobro zwrócił się do Magyara

Głos w sprawie zabrał były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który otrzymał na Węgrzech azyl polityczny.

Na platformie X napisał w języku węgierskim, zwracając się do Petera Magyara, że był zszokowany, czytając jego zeznania o uczestnictwie w imprezie, na której widział narkotyki.

„Przez wiele lat, jako prokurator generalny, walczyłem z mafią szerzącą »białą śmierć«. Widziałem ofiary, tragedię narkomanów. Niestety, także martwych młodych ludzi. Przywódca jednego z gangów narkotykowych skazał mnie na śmierć” – przypomniał.

„A ty? Imprezujesz całą noc w swoim pokoju, mając wszędzie porozrzucane narkotyki, nie zgłaszając tego policji. Czy tak zachowuje się kandydat na premiera? Jak ochronisz węgierską młodzież przed tą tragedią? Przecież ten narkotyk również rozprowadzała mafia. To mafia stoi za zrujnowanym życiem i uzależnieniem niezliczonej liczby młodych ludzi. Takie działania ujawniają prawdziwe oblicze człowieka, a nie górnolotne wyroki, które każdy może wypowiedzieć” – dodał Zbigniew Ziobro.

Zaapelował, aby spojrzeć węgierskim matkom w oczy. „Ich dzieci zasługują na bezpieczeństwo i odpowiedzialnego przywódcę, a nie nieodpowiedzialnego poszukiwacza przygód! Nie sądzę, żeby wyborcy gdziekolwiek w Europie chcieli powierzyć władzę tak nieodpowiedzialnej osobie” – stwierdził.

