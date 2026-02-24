Fundacja Otwarty Dialog zaczęła akcję wymierzoną w Kanał Zero, zarzucając dość niewygodnemu dla establishmentu tak zwaną prorosyjskość. W odpowiedzi na post Krzysztofa Stanowskiego, który ujawnił sprawę, Fundacja Otwarty Dialog opublikowała dokument, o którym wspomniał twórca Kanału Zero. Jest to plan kolejnych ruchów wymierzonych w media Krzysztofa Stanowskiego, którego celem jest pokazanie ich jako prorosyjskich oraz zniechęcenie reklamodawców do współpracy z dziennikarzem.

Wobec tego po raz kolejny powraca temat, który już dawno powinien być w Polsce załatwiony, a wciąż nie jest. Chodzi o konieczność całkowitej jawności finansowania NGO-sów.

Maciej Wilk: Pełna jawność finansowania NGO natychmiast

"Akcja Demokracja, Otwarty Dialog, Campus Polska – jak długo jeszcze będziemy akceptować, żeby nasze życie społeczne, debata publiczna i proces wyborczy były kształtowane przez różne szemrane organizacje finansowane z zagranicy?" – zapytał

"Przelewy z zagranicznych fundacji to nie jest żadne «wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego» tylko próba realnej, zewnętrznej ingerencji w polskie sprawy wewnętrzne" – zwrócił uwagę.

"Żądanie pełnej i szczegółowej transparentności źródeł finansowania wszystkich NGO działających w Polsce to absolutne minimum suwerennego państwa, które chce chronić swoje procesy demokratyczne" – przypomniał.

"I mówię to jako prezes Stowarzyszenia "Tak dla CPK" i – wkrótce – kolejnego polskiego, niezależnego NGO. Właśnie dlatego nie boję się tego wymagać od innych" – dodał. prezes stowarzyszenia "Tak dla CPK".

twitterCzytaj też:

Płatne zlecenie na Kanał Zero. "Propozycja powstała w Kijowie"Czytaj też:

Odcinają się od akcji przeciwko Stanowskiemu. "Piękna to była operacja"