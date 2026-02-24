Ukrainiec walczył po stronie Rosji. Taki wyrok usłyszał

Jak przekazała agencja Interfax, mężczyznę uznano winnym zdrady państwa popełnionej w czasie trwania wojny. Właśnie z tego powodu wobec Ukraińca sąd orzekł karę 15 lat pozbawienia wolności. Na tym nie koniec. Majątek skazanego ulegnie przepadkowi.

Mężczyzna został zatrzymany przez ukraińskie siły w grudniu ubiegłego roku. W toku śledztwa 36-latek przyznał się do winy, a także wyraził skruchę. Okazało się, że Ukrainiec rozpoczął współpracę dopiero po rozpoczęciu inwazji w 2022 roku. Skazany miał opuścić wówczas swoją wieś Jakymiwka w obwodzie zaporoskim i otrzymać paszport Federacji Rosyjskiej, co zostało uznane za "zerwanie więzi prawnych z Ukrainą".

36-letni mężczyzna osiadł w miejscowości Bałaszycha w obwodzie moskiewskim i podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej Rosji. Po przejściu szkolenia wojskowego, Ukrainiec trafił do 352. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych.

Kolejni ukraińscy zdrajcy zatrzymani

Para Ukraińców została zatrzymana pod zarzutem rejestrowania na użytek Rosjan satelitarnych terminali Starlink. Podejrzani mogli liczyć na 30 dolarów od każdego urządzenia. Teraz grozi im dożywocie.

Jak przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, 36-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta byli bezrobotni. Mieszkali razem w miejscowości Izmaił w obwodzie odeskim.

Para zwróciła uwagę na ogłoszenie w sieci, zachęcające do "łatwego zarobku". To właśnie za pośrednictwem takiego anonsu rekrutowano osoby gotowe do rejestrowania na rzecz Rosjan satelitarnych terminali Starlink.

Ukraińcy, których skusiła oferta, za rejestrację każdego terminala mieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 30 dolarów amerykańskich, czyli około 107 zł. 36-latek i 28-latka, chcąc zainstalować jak najwięcej urządzeń, próbowali wciągnąć w proceder kolejne osoby.

Czytaj też:

Putin zabrał głos w rocznicę wojny na Ukrainie. "Będą żałować"Czytaj też:

"Jestem, delikatnie mówiąc, bardzo sceptyczny". Macron bez ogródek