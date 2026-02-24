Wiceprezes PiS zgodził się z Millerem. "Wybrał przemoc"

Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek i we wtorek złożył wizytę w Kijowie.

Czarzasty w Kijowie. Ogłosił, że Ukraina wejdzie do UE

Na konferencji prasowej w poniedziałek oświadczył, że „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. – Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość – mówił.

Marszałek Sejmu dodał, że „pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej”. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – powiedział.

Miller krytykuje Czarzastego

Były premier Leszek Miller napisał na platformie X, że „Włodzimierz Czarzasty pokazał się w Kijowie jak kurier, który przywozi dobrą »nowinę w imieniu całej demokratycznej Europy«”.

„Ta nowina to obietnica szybkiej integracji Ukrainy z UE, którą Ukraińcy słyszeli już setki razy, ale po raz pierwszy od osoby tak charyzmatycznej i prawdomównej. Szczerze mówiąc śmiałe oświadczenie marszałka było aktem odwagi graniczącym z metafizyką. Nie wiadomo bowiem, czy w Brukseli i w stolicach państw unijnych już o tym wiedzą” – ocenił.

Leszek Miller dodał, że osobiście uważa, że „Czarzasty uległ mistycyzmowi Bułhakowa o co w Kijowie jest nie trudno, a zwłaszcza urokowi kota Behemota, który miał w zwyczaju grać w szachy i częstować damy czystym spirytusem”.

„Jestem pewien, że wizerunek ogromnego czarnego czworonoga o błyszczących, dzikich, żółto-zielonych oczach, skłaniał Czarzastego do wygłaszania tyrad, które jednych wprawiały w osłupienie, a innych w czarną rozpacz ku nieukrywanej radości przewrotnego kocura” – napisał.

Były premier kpi: Polska pod Czarzastym zaczęła się liczyć

Były premier podkreślił, że „zostawiając kota na boku trzeba zaznaczyć, że Polska pod Czarzastym zaczęła się liczyć”.

„Decyduje, kto dostanie (a raczej nie dostanie) Nobla, kogo przyjmą do Unii, a kto ma jeszcze poczekać w przedsionku historii. Wreszcie ktoś przełamał te traktaty i kryteria kopenhaskie, uciążliwe procedury, jednomyślności i rozdziały negocjacyjne. Po co nam żmudne acquis communautaire, skoro mamy elokwencję i dobre serce?” – stwierdził.

Leszek Miller ocenił, że „problem polega na tym, że nikt nie upoważnił pana Czarzastego do wygłaszania takich deklaracji”.

„Nie jest szefem rządu, nie jest prezydentem, nie reprezentuje Rady Europejskiej ani Komisji. Ale to drobiazg. W polityce najważniejsze jest przecież poczucie misji. Kompetencje są przereklamowane” – dodał.

Zdaniem byłego szefa rządu „samo wystąpienie w Kijowie było pokazem infantylizmu i pustych uprzejmości”.

„Poziom lewicowej małolatki na szkolnej akademii. Dużo miłości, zero konkretu. Żenujące wyznania uczuć i moralne uniesienia. Ani słowa o twardych interesach Polski” – stwierdził.

Zwrócił uwagę na frazes Czarzastego: „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. A wolnej Ukrainy nie może być bez wolnej Polski”.

„Brzmi wzruszająco. Ma rodowód sięgający 1920 roku i romantyczną aurę wspólnego zmagania z bolszewizmem. Problem w tym, że historia Europy Wschodniej nie była wyłącznie poematem o wzajemnej wolności” – ocenił.

Ludobójstwo na Wołyniu

Przypomniał, że „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia, których ideowi i polityczni spadkobiercy rządzą dziś na Ukrainie nie operowały logiką »wzajemnej wolności«. Ich program zakładał suwerenną i czystą etnicznie Ukrainę także kosztem konfliktu z Polską – i w praktyce oznaczał walkę z polską obecnością na wielu obszarach” – wskazał.

Podkreślił, że „tak narodziły się rzezie wołyńskie określone w oficjalnej uchwale Sejmu jako ludobójstwo”.

„To słowo jest obecne w polskiej pamięci państwowej, ale nie w słowniku polskich polityków. W słowniku marszałka Sejmu też go nie ma. Jest za to banderowski okrzyk: »Chwała Ukrainie«, którym Czarzasty posłużył się przemawiając w Radzie Najwyższej. To szczególnie hańbiące, jeśli zważyć, że te właśnie słowa słyszeli jako ostatnie Polacy zarzynani przez banderowskich zbirów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jeżeli ktoś, kto mieni się Polakiem nie rozumie co znaczą słowa wypowiadane nad dołami śmierci, ten igra z pamięcią własnego narodu. Jeśli ktoś nie rozumie ciężaru tych słów, to znaczy, że bardziej zależy mu na oklaskach za granicą niż na pamięci własnego narodu” – napisał Leszek Miller.

Bocheński zgadza się z Millerem

Na wpis Leszka Millera odpowiedział Tobiasz Bocheński, wiceprezes PiS i europoseł.

„Naprawę myślałem, że nigdy w niczym się nie zgodzę z Leszkiem Millerem, w szczególności mając w pamięci lata jego premierostwa. Ale tutaj ma rację. Czarzasty w kolejnej infantylno-narcystycznej eskapadzie retorycznej wykazał się absolutnym brakiem zrozumienia dla polityki zagranicznej” – napisał.

Zdaniem Tobiasza Bocheńskiego „Miller wybrał przemoc”.

„Polska pod Czarzastym zaczęła się liczyć. Decyduje, kto dostanie (a raczej nie dostanie) Nobla, kogo przyjmą do Unii, a kto ma jeszcze poczekać w przedsionku historii. Wreszcie ktoś przełamał te traktaty i kryteria kopenhaskie, uciążliwe procedury, jednomyślności i rozdziały negocjacyjne. Po co nam żmudne acquis communautaire, skoro mamy elokwencję i dobre serce?” – zacytował wpis byłego premiera wiceprezes PiS.

