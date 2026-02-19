"Udaje rozumnego człowieka". Miller odpowiada Treli

Leszek Miller stwierdził w rozmowie z Radiem Zet, że program gospodarczy Konfederacji jest atrakcyjniejszy od propozycji Lewicy. Polityk przyznał nawet, że jeśli miałby dokonać wyboru między ugrupowaniem Mentzena a Lewicą, to zagłosowałby na tę pierwszą partię.

Trela o słowach Millera: Takiej starości najbardziej się boję

Do stanowiska byłego szefa SLD odniósł się w czwartek na antenie Polsat News poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.

– Przychodzi taki moment i czas, że polityk, który kiedyś brylował na salonach medialnych, dzisiaj tych zaproszeń ma coraz mniej i próbuje zwrócić na siebie uwagę, wygadując rzeczy nie do końca logiczne, stworzone i racjonalne – powiedział parlamentarzysta. Jak zaznaczył, "można zachowywać się w wieku emerytalnym godnie".

Parlamentarzysta stwierdził, że wypowiedzi byłego premiera sprawiają mu "dużą przykrość". Tomasz Trela przypomniał o swoich początkach w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego przewodniczącym był w przeszłości właśnie Leszek Miller.

– I dzisiaj jak słyszę, że Leszek Miller głosowałby na Konfederację Mentzena, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, chce zlikwidować 800 plus, uważa, że szkolnictwo wyższe i ochrona zdrowia powinny być nie publiczne, tylko prywatne, no to takiej starości się najbardziej boję – skwitował polityk.

Miller odpowiada Treli: Mówię do ludzi inteligentnych, a nie do niego

Leszek Miller odniósł się do słów Tomasza Treli w mediach społecznościowych.

twitter

"Swego czasu powiedziałem panu Treli, że mówię do ludzi inteligentnych, a więc nie do niego. Trela odezwał się jednak, udając rozumnego człowieka. No cóż nie od dziś wiadomo, że najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami" – napisał na portalu X były szef rządu.

Miller zamieścił również grafikę z różowymi chmurami, tęczami i jednorożcem.

Na obrazku widzimy napis: "Bo w świecie urojeń kaźdy moźe być kimś, kim nigdy nie był w świecie realnym" (pisownia oryginalna – przyp. red.).

