"Ja jestem przekonany, że wygram". Kierwiński założył się z dziennikarzem Polsatu

Na początku marca w Krakowie odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że jeśli jego partia wygra przyszłe wybory parlamentarne, to kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera będzie Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki.

Kaczyński stwierdził, że Czarnek "potrafi podjąć wysiłek, aby te wybory wygrać, zintegrować te wszystkie nasze działania w sytuacji, która jest stworzona także przez tę wrogą, skrajnie kłamliwą propagandę".

Kierwiński pewny, że Czarnek nie będzie premierem

Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński jest do tego stopnia pewny, że Czarnek nie będzie premierem, że zaproponował dziennikarzowi Polsatu zakład. Stawką jest czekolada. Jak powiedział szef MSWiA, jest całkowicie przekonany, że zakład wygra.

– Przemysław Czarnek nie będzie premierem – nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I dlatego, że PiS nie wygra wyborów, i dlatego, że nawet jeżeli PiS jakoś by próbował kuglować – tak jak kuglował po ostatnich wyborach, żeby zbudować większość – to Kaczyński nie postawi na Czarnka. Czarnek jest zderzakiem. Zderzakiem w tej chwili i w tym momencie – powiedział.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał, że nie wie, kto ostatecznie będzie kandydatem PiS na premiera. Jest przekonany, że rolą Przemysława Czarnka jest odebranie wyborców obu Konfederacjom.

– Wiem, że dziś Czarnek ma pomóc PiS-owi w takiej integracji wewnętrznej i też w zaklejeniu największego problemu Kaczyńskiego. Proszę pamiętać, że doktryna Kaczyńskiego zawsze mówiła, że na prawo od PiS-u nic nie może być – stwierdził i dodał: "Dziś Czarnek jest takim sposobem na powiedzenie: «zobaczcie, możemy być jeszcze bardziej radykalni niż Braun, jeszcze bardziej radykalni niż Konfederacja»”.

Czytaj też:

Nawrocki wetuje SAFE. Kierwiński: Zabrał policjantom nowe wyposażenieCzytaj też:

"Towar lekko przechodzony". Kierwiński obraża i atakuje Czarnka