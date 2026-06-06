Nie żyje biskup napadnięty w swojej rezydencji

Informację o śmierci biskupa podało w sobotę (6 czerwca) w oficjalnym komunikacie Kolegium Konsultorów diecezji. Nie są znane motywy zbrodni. Krajowa Służba Śledcza Mozambiku (Sernic) wszczęła dochodzenie w celu zidentyfikowania sprawców.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Mozambiku (CEM), biskup Inácio Saúre, potwierdził śmierć, nie podając jednak żadnych informacji na temat jej przyczyn.

Prezydent Mozambiku Daniel Chapo wyraził "głębokie ubolewanie i konsternację", określając śmierć biskupa jako "nieodwracalną stratę dla społeczeństwa mozambickiego i wspólnoty chrześcijańskiej".

Mozambik. Zmarł biskup napadnięty w swej rezydencji

Urodzony 6 maja 1972 r. w Ribaué, w diecezji Nampula, członek Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, biskup Afonso został wyświęcony na kapłana 3 listopada 2002 r. W latach 2006-2010 studiował w celu uzyskania licencjatu kanonicznego z teologii biblijnej na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

W latach 2008-2009 kontynuował studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a w latach 2010-2011 w École biblique et archéologique française w tym samym mieście. W latach 2008-2010 był również członkiem rady kurii generalnej swojego instytutu zakonnego w Rzymie.

Awanse od papieża Franciszka i Leona XIV

21 września 2023 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Maputo przydzielając stolicę tytularną Puzia di Numidia. Święcenia biskupie przyjął 28 stycznia tego samego roku w hali sportowej przy dworcu kolejowym w Nampula z rąk kard. Luisa Antonio Gokima Tagle.

Od 12 listopada 2024 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Mozambiku. 25 lipca 2025 r. papież Leon XIV mianował go biskupem Quelimane. 10 kwietnia 2026 r. ten sam papież mianował go administratorem apostolskim archidiecezji Beira.

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