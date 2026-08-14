Na kłopoty Nawrocki?

Jego syn został oficerem c.k. armii, ale przebywając na służbie wojskowej w garnizonie w galicyjskich Brodach, popadł w gigantyczne długi karciane. Przytłoczony sytuacją stary von Trotta występuje o audiencję u cesarza, a ten wspaniałomyślnie godzi się zapłacić za długi syna. Ta opowieść o starym Franzu Jozefie to echo ogromnej liczby opowieści z tamtej epoki. Cesarz Pan występował w nich jako swoisty „deus ex machina”, który potrafił uratować swoich wiernych poddanych z rozmaitych otchłani.