Potężny pożar w Chorwacji. Wiadomo, co z Polakami

Ewakuowano ponad tysiąc osób, a w walce z żywiołem uczestniczą setki strażaków oraz samoloty i śmigłowce. Wśród poszkodowanych jest czworo Polaków. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Ogień pojawił się w rejonie miejscowości Lokva Rogoznica, niedaleko Omisu w środkowej Dalmacji. To jeden z popularniejszych wśród Polaków regionów wakacyjnych w Chorwacji. W związku z szybko rozprzestrzeniającym się żywiołem ewakuowano ponad tysiąc osób. Do akcji skierowano ponad 140 strażaków, dziewięć samolotów i siedem śmigłowców. W ewakuacji mieszkańców i turystów pomagały również kutry rybackie.

Wśród osób poszkodowanych w pożarach znaleźli się obywatele Polski. Informację potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

– Z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital – przekazał rzecznik MSZ.

Polski konsul zapewnia poszkodowanym pomoc. Chodzi m.in. o uzyskanie dokumentacji potrzebnej ubezpieczycielom w związku ze zniszczonymi samochodami oraz organizację powrotu do Polski.

– Apelujemy do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz – dodał Wewiór.

Nie żyje jedna osoba

Bilans pożaru jest tragiczny. Władze poinformowały o odnalezieniu jednego zwęglonego ciała. Pomocy w szpitalu w Splicie udzielono 40 osobom, z których siedem znajdowało się w ciężkim stanie.

Główny dowódca chorwackiej straży pożarnej Slavko Tucaković przekazał, że w piątek rano sytuacja zaczęła się poprawiać. – Pożar, który zabarwił nocne niebo na czerwono, w piątek rano wydawał się słabnąć – powiedział, cytowany przez Agencję Reutera.

Chorwacja zmaga się obecnie z falą ekstremalnych upałów. Temperatury przekraczają 40 st. C, a rekordowe wartości odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie.

Od początku roku w Chorwacji odnotowano około 3900 pożarów lasów. Ogień strawił już niemal 10 tys. hektarów. Według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej oznacza to wzrost o 75 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.