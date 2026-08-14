MOPS oferuje pomoc finansową, o której mało kto wie. Bez względu na dochody

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, wyrobów medycznych, leczenia, ogrzewania, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wsparcie przysługuje konkretnej osobie bądź rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Osobom bezdomnym i innym osobom, które nie posiadają dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych, może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Specjalny zasiłek celowy. Co to jest?

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Wsparcie przyznawane jest przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia, takich jak pożar, powódź, wichury i inne klęski żywiołowe, a także nagła ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia. Ustawa nie podaje zamkniętego katalogu takich sytuacji. Najczęściej chodzi o zdarzenia, które powodują, że rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć podstawowych wydatków. Pomoc ma charakter uznaniowy– urząd analizuje konkretną sytuację rodziny i podejmuje decyzję indywidualnie.

Wniosek o zasiłek celowy możne złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można też złożyć online (przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna) lub pocztą (wysyłając wniosek na adres miejscowego MOPS-u).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego (np. PIT) oraz informację o celu wnioskowanej pomocy (np. na rachunki, leki, opał). Jeżeli wsparcie finansowe dotyczy leczenia lub rehabilitacji, potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia. Zasiłek celowy z MOPS nie ma jednej stałej i odgórnie narzuconej kwoty dla każdego. Jego wysokość zależy od konkretnej potrzeby oraz decyzji ośrodka.

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