Masz taki uchwyt na telefon w samochodzie? Możesz dostać wysoki mandat

Podczas jazdy samochodem nie wolno trzymać telefonu w ręku. Za korzystanie z urządzenia w taki sposób grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Kierowca może rozmawiać przez telefon, jeśli używa systemu Bluetooth, słuchawek lub zestawu głośnomówiącego, które nie wymagają trzymania urządzenia w dłoni.

Przepisy te obowiązują również wtedy, gdy kierowca stoi w korku lub na czerwonym świetle, ponieważ pojazd nadal uczestniczy w ruchu.

Mandat za telefon w uchwycie?

Co z telefonem, który jest zamontowany w uchwycie? Okazuje się, że i w tym przypadku, w pewnych okolicznościach, można otrzymać mandat.

Należy pamiętać, że telefon i uchwyt nie mogą ograniczać widoczność na przedniej szybie. Dotyczy to również innych gadżetów, takich jak ekrany z nawigacją oraz wideorejestratory, a także zawieszek zapachowych czy maskotek umieszczonych na desce rozdzielczej.

"Urządzenia te mogą ograniczać widoczność kierowców szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest wzmożona uwaga i baczniejsze obserwowanie otoczenia – w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych" – zwrócił uwagę portal Interia.pl. Jeśli policjant przy kontroli uzna, że zamontowany uchwyt wpływa na widoczność, może powołać się na art. 66 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że "pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, z wyłączeniem pojazdu w pełni zautomatyzowanego".

W przypadku gdy uchwyt jest za duży lub ulokowany w nieodpowiednim miejscu, możemy dostać mandat do 3 tys. zł. W skrajnych przypadkach może zakończyć się nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

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