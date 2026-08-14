Biznes zawiedziony AI. "Wynik bez zmian"

Jak podaje "Rzeczpospolita", trzy na pięć pierwszych wdrożeń AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. "Według analiz sieci badawczej MIT NANDA aż 95 proc. pilotów generatywnej sztucznej inteligencji nie przyniosło mierzalnego efektu w rachunku zysków i strat. W Polsce AI pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, ale tylko co piąta z nich prowadzi obecnie pilotażowe wdrożenia" – czytamy.

Co jest problemem w przypadku AI?

– Firmy kupują licencje, budują piloty, szkolą zespoły i eksperymentują z agentami. Użytkownicy widzą produktywność, zarządy widzą rosnące koszty, a wynik operacyjny często pozostaje bez zmian – mówi dziennikowi Jarosław Sokolnicki, współzałożyciel exeAI.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że problemem są m.in. dane, rozproszone systemy i brak strategii. Jak wynika z raportu ABB, najczęstsze problemy to ograniczenia organizacyjne i budżetowe (50 proc.), wymogi regulacyjne (41 proc.), procedury wewnętrzne (28 proc.), a także brak długofalowej strategii (25 proc.). Eksperci zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa często zaczynają od technologii, zamiast w pierwszej kolejności uporządkować procesy i określić, jaki efekt biznesowy jest ich celem.

Chociaż wdrożenie AI potrafi przynosić rezultaty, czego przykładem jest chińska fabryka samochodów elektrycznych NIO z Hefei, to wciąż problemem jest wdrażanie rozwiązań. Dziennik podaje, że choć 72 proc. prezesów inwestuje w rozwój kompetencji pracowników, to firmy wciąż mają problemy ze znalezieniem specjalistów od integracji danych, architektury rozwiązań, cyberbezpieczeństwa i zarządzania zmianą.

Piaskownica AI w Polsce. Ogłoszono nabór

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło nabór na stworzenie centralnego portalu polskiej piaskownicy AI i bezpiecznego środowiska do testowania rozwiązań sztucznej inteligencji, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają wsparcie w dążeniu do zgodności z AI Act, a administracja publiczna – bezpieczne środowisko do testowania rozwiązań AI. Projekt wesprze rozwój sztucznej inteligencji w Polsce i pomoże we wdrażaniu nowych technologii zgodnie z europejskimi wymaganiami. Budżet naboru wynosi 35 mln zł.

"Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera pracę firm i instytucji publicznych. Aby nowe rozwiązania mogły rozwijać się w bezpieczny sposób, potrzebne są narzędzia do ich testowania oraz jasne zasady korzystania z AI. Projekt odpowie na potrzeby przedsiębiorców rozwijających systemy AI oraz administracji publicznej, która coraz częściej korzysta z tych technologii" – czytamy w komunikacie.

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