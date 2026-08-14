"Wielkie oszustwo". Prezydencki minister uderza w Tuska

VAT na paliwa ma zostać obniżony z 23 do 8 proc. Według szefa rządu dzięki tej decyzji kierowcy zapłacą za litr paliwa od około 90 groszy do ponad złotówki mniej, niż płaciliby bez obniżki podatku. Przy okazji Tusk ponownie ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy dotyczącej nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. – Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki i dlaczego tak jawnie i bezwstydnie stanął po stronie koncernów, a nie po stronie ludzi – powiedział.

Bogucki: Plan rządu to zabrać Polakom, żeby oddać Polakom

Decyzję szefa rządu skomentował w piątek w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

"Wielkie oszustwo Donalda Tuska. Miało być paliwo po 5,19 zł za litr!" – napisał na portalu X prezydencki minister.

Jak zauważył Bogucki, "'Najdroższy' Premier Donald Tusk zapowiadał benzynę po 5,19 zł". "Ostatnio tankowałem olej napędowy za grubo ponad 8 zł. To jest wielkie oszustwo Donalda Tuska. Niech nie próbuje zasłaniać się Prezydentem RP, tylko odpowie, dlaczego tak późno wprowadził pakiet osłonowy i dlaczego dopiero teraz słyszymy, że VAT na paliwa ma zostać obniżony do 8 proc. do końca wakacji!" – czytamy we wpisie przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.

Prezydencki minister stwierdził, że "rządzącym brakuje pieniędzy w finansach publicznych". "Ich plan to: zabrać Polakom, żeby oddać Polakom. Jeżeli nałożyliby na firmy paliwowe podatek od nadzwyczajnych zysków, to myślicie Państwo, że ten podatek nie zostałby przerzucony na ceny paliw? To jest oczywiste. To naturalny mechanizm, chyba najprostszy mechanizm ekonomiczny, jaki znam. Elementarz zupełny" – napisał Zbigniew Bogucki.

Prezydencki minister: Tusk nie spina tego budżetu

"Premier próbuje udawać Greka, a doskonale wie, że po prostu ma dziurę budżetową. Nie spina tego budżetu. Mamy gigantyczną dziurę budżetową i odpowiedzialność ponosi tutaj Premier, Minister Finansów, a nie Prezydent czy Polacy. Jedyne, co robi Premier – muszę powiedzieć – to w każdej trudnej sytuacji głęboko sięga do kieszeni Polaków" – czytamy we wpisie szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Jak zauważył Bogucki, tak Tusk "robił z OFE, kiedy powiedział Polakom: 'To nie są wasze pieniądze'". "A dzisiaj chce powiedzieć, że ci Polacy, którzy płacą dużo więcej za benzynę, chociaż powinni płacić mniej, bo baryłka jest tańsza niż wtedy, kiedy zapowiadał 5,19 zł, de facto sięga do kieszeni Polaków" – dodał.

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