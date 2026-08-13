"Uniknęliśmy najgorszego". Tusk: Zatrzymano Rosjanina, który miał dokonać egzekucji

Szef rządu przekazał, że do zatrzymania doszło w piątek 7 sierpnia dzięki akcji policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem była osoba posiadająca podwójne obywatelstwo: amerykańskie i ukraińskie. Jak przekazał Donald Tusk, niedoszła ofiara była "niewygodna dla Putina".

– Dzięki naprawdę błyskotliwej akcji naszej służb, ABW, przy pomocy policji, 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji zapobiec. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę służbom amerykańskim – powiedział premier.

Tusk dodał, że "to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO". Szef rządu podziękował funkcjonariuszom ABW i policji za skuteczną akcję.

Zbrodnia w Białej Podlaskiej

Przypomnijmy, że 15 czerwca rano, na jednym z osiedli przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa mężczyzny, który krytykował Władimira Putina. Według ustaleń służb, napastnik podszedł do spacerującego mężczyzny i oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła na ziemię, sprawca podszedł bliżej i oddał jeszcze trzy kolejne strzały.

Świadkowie od początku mówili o egzekucji. Zastrzelony Robert K. był rosyjskim artystą, karykaturzystą i satyrykiem. W mediach występował pod pseudonimem "Siemion Skriepiecki". Od 2021 roku mieszkał w Polsce. Jak twierdził, wyjechał z Rosji, obawiając się prześladowań politycznych. Był znany z krytyki Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenki i Ramzana Kadyrowa, których regularnie wyśmiewał w swoich pracach.

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