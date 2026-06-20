Krytyk Kremla zastrzelony w Białej Podlaskiej. Zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo

To pierwszy formalny krok prokuratury po głośnej egzekucji, do której doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej.

Nie przyznał się do winy

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, śledczy z lubelskiego wydziału PZ PK zarzucają mężczyźnie, że oddał w kierunku ofiary pięć strzałów z broni palnej. – Prokurator z lubelskiego wydziału PZ PK przedstawił dziś obywatelowi Gruzji Elnurowi A. zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej – przekazała w piątek późnym wieczorem prokuratura.

Elnur A. został doprowadzony do prokuratury w Lublinie, gdzie usłyszał zarzut. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. – Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – podała Prokuratura Krajowa.

Śledczy skierowali już do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Jak argumentują, istnieje obawa ucieczki, ukrywania się oraz matactwa, a także grozi mu surowa kara.

Zabójstwo w biały dzień

Do zbrodni doszło w poniedziałek 15 czerwca rano, na jednym z osiedli przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Według ustaleń napastnik podszedł do spacerującego mężczyzny i oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła na ziemię, sprawca podszedł bliżej i oddał jeszcze trzy kolejne strzały.

Świadkowie od początku mówili o egzekucji. Jak relacjonowano, zabójca działał spokojnie i nie zwracał uwagi na obecność przechodniów. Po wszystkim odjechał z miejsca zdarzenia.

Zastrzelony Robert K. był rosyjskim artystą, karykaturzystą i satyrykiem. W mediach występował pod pseudonimem „Siemion Skriepiecki”. Od 2021 roku mieszkał w Polsce. Jak twierdził, wyjechał z Rosji, obawiając się prześladowań politycznych. Był znany z krytyki Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenki i Ramzana Kadyrowa, których regularnie wyśmiewał w swoich pracach.

Zatrzymanie w Piastowie

O zatrzymaniu podejrzanego poinformował 18 czerwca premier Donald Tusk. – Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy – napisał premier na platformie X.

Elnur A. został zatrzymany w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Według policji najprawdopodobniej działał sam, choć śledczy wciąż badają, czy za zabójstwem mogły stać inne osoby.

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