15-latek zaatakowany na Dolnym Śląsku. Trwa obława za sprawcą

W Kamiennej Górze w województwie dolnośląskim mężczyzna zaatakował niebezpiecznym narzędziem 15-latka i uciekł. Informację potwierdziła Interia. Chłopiec trafił do szpitala w poważnym stanie. Policja poszukuje sprawcy. Nieopodal miejsca ataku trwa miejska impreza.

Atak miał miejsce w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka w dolnośląskiej Kamiennej Górze. – Mężczyzna zaatakował 15-latka niebezpiecznym narzędziem – przekazała Interii Katarzyna Trzepak, rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Poszkodowany nastolatek w poważnym stanie trafił do szpitala. Napastnik po zranieniu ofiary uciekł z miejsca zdarzenia.

Kamienna Góra. Atak na 15-latka. Obława na sprawcę

Funkcjonariusze policji zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. – Policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia – przekazała aspirant Trzepak.

Śledczy nie mają na razie wiedzy, czy chłopak padł ofiarą napaści ze strony jednego czy kilku agresorów. Ustalają też, czy został zraniony nożem, czy innym ostrym narzędziem.

Kilkaset metrów od miejsca zdarzenia trwają Dni Kamiennej Góry. Policja przekazała, że impreza jest zabezpieczana przez kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie.

To kolejny atak w ostatnim czasie w Kamiennej Górze. W poniedziałek 33-letni mężczyzna został raniony nożem i w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Napastnik został tymczasowo aresztowany i poczeka na proces w celi.

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