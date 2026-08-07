Płaca minimalna w 2027 roku. Rząd zaproponował kwotę

Nowe stawki oznaczają wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł, czyli o 3 proc., względem obowiązującej w 2026 r. kwoty 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast o 90 groszy – z 31,40 zł do 32,30 zł brutto.

Decyzja została podjęta po zakończeniu ustawowej procedury konsultacyjnej. Rząd przedstawił swoją propozycję partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego (RDS), jednak strony nie wypracowały wspólnego stanowiska.

W takiej sytuacji przepisy przewidują, że ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wzrost płacy minimalnej. Jest projekt rządu na 2027 rok

Przyjęta kwota jest niższa od wcześniejszej propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z czerwca br., które rekomendowało podniesienie płacy minimalnej do 4986 zł brutto oraz stawki godzinowej do 32,60 zł.

Z kolei centrale związkowe postulowały jeszcze wyższą podwyżkę – do co najmniej 5200 zł brutto miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, natomiast minimalna stawka godzinowa obejmuje osoby wykonujące pracę na podstawie określonych umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

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