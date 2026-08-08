Nawet 3,5 tys. zł na gospodarstwo domowe. Termin mija 31 sierpnia

Od 1 lipca można składać wnioski o dodatkowe środki w ramach bonu ciepłowniczego. Celem programu jest wsparcie gospodarstw domowych z niższym dochodem, korzystających z ciepła systemowego, które odczuwają skutki wysokich kosztów ogrzewania po zakończeniu mechanizmu zamrożenia cen ciepła.

Nabór potrwa do 31 sierpnia. Po jego zakończeniu gminy będą miały 90 dni na rozpatrzenie wniosków. Wypłat można spodziewać się w czwartym kwartale tego roku.

To już druga tura programu. W pierwszej turze wnioski przyjmowano w listopadzie i grudniu 2025 r., zaś wypłata bonu miała miejsce na początku 2026 r.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać bon ciepłowniczy?

Aby dostać wsparcie, należy spełnić kilka warunków. O bon ciepłowniczy w maksymalnej wysokości można się starać, jeśli dochód nie przekracza 3 272,69 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Po przekroczeniu tych progów świadczenie zostanie zmniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Drugim kryterium jest cena ciepła, która musi przekraczać 170 zł/GJ netto. Gospodarstwa domowe mogą uzyskać: 1000 zł – przy cenie ciepła od 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, 2000 zł – przy cenie ciepła od 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, 3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ. Wsparcie jest znacznie wyższe niż w roku 2025, gdy wynosiło od 500 do 1750 zł.

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć przez internet za pośrednictwem aplikacji mObywatel, platformy ePUAP lub serwisu gov.pl. Można również dostarczyć dokumenty osobiście do urzędu gminy albo przesłać je pocztą. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku – spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową, potwierdzające aktualną cenę ciepła. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy gospodarstwo domowe ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym dostarczającym ciepło przez system ciepłowniczy – wtedy nie załącza się zaświadczenia.

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