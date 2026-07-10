Ceny pelletu wystrzeliły w środku lata. "Nietypowe zjawisko"

W ostatnich tygodniach na rynku pelletu drzewnego widoczny jest wyraźny wzrost cen. W porównaniu z czerwcem 2025 r. średnie ceny detaliczne certyfikowanego pelletu jakości A1 wzrosły o 20-30 proc. W niektórych regionach Polski wzrost ten może być jeszcze wyższy.

Portal money.pl wskazał, że średnia stawka za pellet drzewny klasy A1 przekraczał w czerwcu br. 1,7 tys. zł za tonę, podczas gdy w sierpniu ubiegłego roku było to od 1,2 tys. do 1,4 tys. zł za tonę, zaś w marketach budowlanych – ok. 1,6 tys. zł za tonę.

"Wyraźny wzrost cen pelletu drzewnego"

– Polska Rada Pelletu od kilku tygodni obserwuje wyraźny wzrost cen pelletu drzewnego, który pojawił się już w okresie letnim. Jest to zjawisko nietypowe, ponieważ dotychczas lato było okresem największej stabilizacji cen oraz momentem, w którym konsumenci mogli uzupełniać zapasy paliwa przed sezonem grzewczym – przyznała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu.

– Szacuje się, że liczba użytkowników kotłów na pellet zbliża się już do 450 tys. gospodarstw domowych, a więc zapotrzebowanie na pellet drzewny najwyższej klasy jakości dynamicznie wzrasta. Aby zaspokoić aktywnych użytkowników, potrzebujemy już teraz ok. 2 mln ton pelletu rocznie – zauważyła.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski poinformował w środę, że resort spotka się w przyszłym tygodniu z przedstawicielami Polskiej Rady Pelletu. Ponadto ministerstwo wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zbadanie wzrostu cen pelletu.

Na początku tego roku media relacjonowały, że w Polsce narasta poważny kryzys związany z dostępnością pelletu – kluczowego paliwa dla systemów ekologicznego ogrzewania domów. Z wielu regionów napływały sygnały o pustych składach opału. W ostatnich latach tysiące gospodarstw domowych, zachęcanych programami modernizacji, zrezygnowało ze starych pieców na rzecz kotłów pelletowych.

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