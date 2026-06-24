Zwrot ulg i odsetki. Skarbówka ściga właścicieli klimatyzatorów

O sprawie napisała w środę (24 czerwca) "Gazeta Wyborcza". Problem dotyczy klimatyzatorów wykorzystywanych do ogrzewania domu.

Jak opisuje dziennik, przez lata część urzędów skarbowych uznawała takie urządzenia za element instalacji objętej ulgą termomodernizacyjną. Obecnie Krajowa Informacja Skarbowa zmieniła jednak interpretację i uznaje, że klimatyzacja nie spełnia warunków pozwalających na odliczenie wydatku.

"GW" podała, że podatnicy otrzymują wezwania do korekty zeznań PIT i zwrotu ulg wraz z odsetkami. Sprawa dotyczy także osób, które wcześniej uzyskały indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzające możliwość skorzystania z odliczenia.

Eksperci cytowani przez gazetę oceniają, że zmiana podejścia fiskusa może budzić wątpliwości prawne, zwłaszcza w przypadku podatników działających w oparciu o wcześniejsze stanowiska administracji skarbowej. Zwracają też uwagę na problem przedawnienia zobowiązań podatkowych, które co do zasady następuje po pięciu latach.

Ulga termomodernizacyjna pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione m.in. na poprawę efektywności energetycznej budynku.