Tyle Polacy wydadzą na szkolną wyprawkę. Padła kwota

Ponad połowa rodziców planuje przeznaczyć na wyprawkę więcej niż 500 zł, a co czwarty – ponad 700 zł, wynika badania SW Research na zlecenie Empiku.

Według badania "Wyprawka szkolna", najwięcej rodziców (37 proc.) planuje wydać od 301 do 500 zł. Kolejne 26 proc. przeznaczy na zakupy od 501 do 700 zł, a 14 proc. – od 700 do 1000 zł. Łącznie ponad połowa badanych zakłada więc wydatek przekraczający 500 zł, a co czwarty – ponad 700 zł. Tylko 12 proc. zmieści się w kwocie 300 zł, odpowiadającej wysokości świadczenia z programu "Dobry Start".

Jakimi kryteriami kierują się rodzice uczniów?

"Wyprawka szkolna to dla rodziców nie tylko lista produktów do odhaczenia, ale też konkretne decyzje budżetowe, logistyczne i jakościowe. Część rodzin zaczyna przygotowania wcześniej, część czeka na szkolne wytyczne lub promocje, ale wspólny mianownik jest podobny: rodzice chcą kupić rozsądnie, wygodnie i bez kompromisu na jakości [...] Rodzice coraz rzadziej patrzą wyłącznie na cenę pojedynczego produktu. Biorą pod uwagę czy plecak przetrwa więcej niż jeden rok, czy piórnik będzie wygodny, a przybory rzeczywiście sprawdzą się na co dzień. Często są gotowi zapłacić więcej, ale chcą wiedzieć, za co płacą. Dobra cena oznacza dziś nie tylko niską kwotę na metce, lecz przede wszystkim rozsądną relację ceny do jakości i czasu użytkowania" – powiedział Chief Commercial Officer w Empiku Wojciech Kudaś, cytowany w komunikacie.

Wśród osób, które zakładają wzrost wydatków, najczęściej wskazywanym powodem pozostają wyższe ceny produktów. Mówi o nich 68 proc. badanych z tej grupy. Również ten odsetek jednak maleje – dwa lata temu sięgał aż 83 proc. Jednocześnie bardzo dużą rolę odgrywa jakość. Niemal połowa rodziców (49 proc.), którzy planują wydać mniej niż przed rokiem, może sobie na to pozwolić, ponieważ część dobrej jakości produktów kupionych wcześniej nadal jest w zadowalającym stanie. Stawianie na trwałość nie zawsze oznacza zatem większy wydatek – może także ograniczyć koszty w kolejnym sezonie.

Niemal dwóch na pięciu rodziców planuje skompletować wyprawkę co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego. Odsetek ten pozostaje zbliżony do ubiegłorocznego – wyraźna zmiana zachodzi natomiast w ostatnich tygodniach wakacji. Mniej rodziców zamierza zrobić zakupy na około dwa tygodnie przed pierwszym dzwonkiem – ich udział spadł z 32 proc. przed rokiem do 25 proc. obecnie. Jednocześnie rośnie grupa odkładająca wyprawkę na ostatnią chwilę. Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego lub jeszcze później zakupy planuje zrobić 37 proc. ankietowanych, wobec 29 proc. rok wcześniej.

Zakupy przez internet czy stacjonarnie?

Sztywny podział na zakupy online i stacjonarne coraz słabiej opisuje rzeczywiste zachowania rodziców. Większość z nich korzysta z obu kanałów, wybierając je zależnie od rodzaju produktu. Zeszyty i drobiazgi, takie jak przybory do pisania, najczęściej kupowane są stacjonarnie – robi tak odpowiednio 58 proc. i 55 proc. badanych. Tornistry i podręczniki częściej trafiają natomiast do koszyka internetowego – w obu przypadkach tę formę zakupów wskazuje 47 proc. rodziców. Oba światy łączy usługa click & collect. Z możliwości zamówienia produktów online i odebrania ich w sklepie korzysta już 61% badanych. W przypadku wyprawki rodzice mogą w ten sposób wcześniej zarezerwować najważniejsze pozycje z listy, a pozostałą ofertę obejrzeć i uzupełnić na miejscu. Aż 20 proc. respondentów korzysta z opcji odbioru w sklepie, ponieważ przy okazji robi dodatkowe zakupy.

Przy wyborze sklepu – zarówno stacjonarnego, jak i online – liczą się przede wszystkim: szeroki asortyment, oferowane promocje i niskie ceny. Przy zakupach offline dużą przewagą sklepu jest także to, że oferuje możliwość skompletowania całej wyprawki w jednym miejscu (33 proc. wskazań).

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku w dniach 25.06 – 10.07.26 r., metodą CAWI, na ogólnopolskiej grupie 1012 dorosłych respondentów posiadających dzieci w wieku szkolnym. Jest to VI już edycja cyklicznego badania poświęconego zwyczajom zakupowym polskich rodziców w sezonie wyprawkowym.

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