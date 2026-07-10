Ruszył program Dobry Start. Wiadomo, kiedy wypłata wyprawki szkolnej

Raz w roku rodzice mogą 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka w ramach programu Dobry Start. 300 zł przysługuje bez względu na dochód rodziny.
Dobry Start przysługuje uczniom w wieku do 20 lat oraz w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.
Dobry Start. Co zrobić, aby otrzymać wyprawkę szkolną?
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek elektronicznie.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie; adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia konta na portalu eZUS.
Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Kiedy zostaną wypłacone środki z programu Dobry Start?
Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze z programu Dobry Start zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej zostanie złożony później, świadczenie Dobry Start zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Komu nie przysługuje świadczenie Dobry Start?
Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.