"Dobry Start". Ponad milion wniosków o wypłatę z ZUS

Ruszyły wypłaty. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów. Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia.

Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, są przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim profilu na PUE/eZUS – również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE/eZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. Pierwsze pieniądze, w sumie około 50 tys. zł, już trafiły do rodziców. Przygotowywane są kolejne przelewy.

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje w 300+ jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

