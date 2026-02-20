Oszustwa "na policjanta" i "na pracownika banku". Rozbito szajkę Ukraińców

"Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą licznych oszustw na terenie całego kraju. Sprawcy wykorzystywali metody »na policjanta«, »na pracownika banku« oraz »na prokuratora«. Poszkodowanych jest ponad 20 osób na łączną kwotę blisko miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy dlatego liczba osób poszkodowanych i kwota poniesionych strat będzie się zwiększać. Wszystkie osoby zatrzymane to obywatele Ukrainy w wieku od 21 do 45 lat. Zostali już tymczasowo aresztowani przez sąd. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności" – poinformowała w piątek Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. W ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie zatrzymali pięć osób.

Policja rozbiła szajkę oszustów z Ukrainy

Oszuści dzwonili na wybrane numery, podając się za pracowników banku, funkcjonariuszy policji bądź prokuratora pod pozorem zabezpieczenia środków pieniężnych zagrożonych przejęciem z ich rachunków bankowych. Nakłaniali pokrzywdzonych do wykonania przelewu albo zainstalowania aplikacji do zdalnego pulpitu pod pozorem zainstalowania oprogramowania antywirusowego.

Grupa działała na terenie całego kraju od kwietnia 2024 r. do stycznia 2025 r. Oszukanych zostało ponad 20 osób. Straty jakie ponieśli pokrzywdzeni szacowane są na blisko milion złotych. Wśród pięciu osób zatrzymanych są dwie kobiety w wieku 21 i 45 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa i "prania brudnych pieniędzy", działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec nich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. Rok wcześniej policjanci zatrzymali sześć osób, w tym szefa grupy przestępczej. Lubelska policja podkreśla, że "sprawa ma charakter rozwojowy".

