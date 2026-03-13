"To wielki zaszczyt ich zabijać". Trump uderza w Iran

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych nazwał przedstawicieli irańskiego reżimu "obłąkanymi łajdakami" i podkreślił skuteczność działań prowadzonych przez USA.

"Mamy niezrównaną siłę ognia, nieograniczoną amunicję i mnóstwo czasu"

"Całkowicie niszczymy terrorystyczny reżim Iranu, militarnie, gospodarczo i w inny sposób" – napisał amerykański prezydent. Dodał, że siły militarne Iranu zostały an przestrzeni ostatnich tygodni poważnie osłabione. Według Trumpa "marynarka wojenna przeciwnika zniknęła", a jego siły powietrzne już nie istnieją. "Pociski, drony i wszystko inne jest niszczone, a ich przywódcy zostali zmieceni z powierzchni ziemi" – stwierdził. Prezydent USA zapewnił również, że Stany Zjednoczone dysponują ogromnymi możliwościami militarnymi. "Mamy niezrównaną siłę ognia, nieograniczoną amunicję i mnóstwo czasu" – podkreślił.

Najmocniejszym punktem opublikowanej na Truth Social wypowiedzi zdaje się jednak ten fragment, w którym porównuje swoją rolę 47. w historii prezydenta Stanów Zjednoczonych z liczbą lat działań terrorystycznych prowadzonych przez Iran. "Zobaczcie, co dzieje się dziś z tymi obłąkanymi łajdakami. Zabijają niewinnych ludzi na całym świecie od 47 lat, a teraz ja, jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich zabijam. Cóż za wielki zaszczyt to czynić!" – napisał.

Trump chciał ukryć ważne informacje?

Tymczasem jak wynika z raportu FBI, po rozpoczęciu ataków na Iran w Stanach Zjednoczonych znacznie wzrosło zagrożenie terrorystyczne. Służby ostrzegają przed możliwymi atakami z użyciem noży, pojazdów lub ładunków wybuchowych.

W ostatnich dniach doszło już do kilku groźnych incydentów. Na początku marca w Austin w stanie Texas uzbrojony napastnik otworzył ogień do ludzi, zabijając trzy osoby i raniąc kilkanaście kolejnych. Z kolei w Nowym Jorku udaremniono próbę zamachu z użyciem bomby wypełnionej gwoździami.

Według amerykańskich służb potencjalnymi celami ataków mogą być urzędnicy państwowi oraz środowiska żydowskie. FBI ostrzega również przed możliwym wzrostem cyberataków.

