"Czas ucieka!". Trump wywiera presję na Iran

Donald Trump opublikował na Truth Social wpis, w którym naciska na Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. "Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!" – napisał w niedzielę prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Amerykańskie media donoszą, że kończy się cierpliwość przywódcy w kontekście Iranu i możliwego porozumienia pokojowego. Jak czytamy, w ostatnim czasie Trump miał sugerować, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia Iranu; powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą.

USA wznowią ataki? "Wzywam do zaszkodzenia reżimowi"

Jednocześnie prezydent zadeklarował gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat. Trump podkreśla, że jest to możliwe, ale konieczne są "prawdziwe" gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze, 12-letnie moratorium. Do wznowienia ataków na Iran – w tym na cywilną infrastrukturę w tym kraju – w niedzielę zachęcał m.in. republikański senator Lindsey Graham, twierdząc, że może to być sposób na zmianę postawy negocjacyjnej reżimu.

– Tak, wzywam do zaszkodzenia temu reżimowi. Zaszkodzenia mu bardziej. Może pójdą na układ, jeśli wystarczająco się im zaszkodzi – powiedział senator w wywiadzie dla stacji NBC News.

Według portalu Axios Trump we wtorek odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych w sprawie Iranu. Zarówno Trump, jak i Pentagon i wojsko przekonywali publicznie, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane. Administracja dementowała też doniesienia mówiące, że Iran zachował 70 proc. arsenału rakiet i wyrzutni.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pod koniec lutego.

