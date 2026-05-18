"Niepewność, lęk". Prezes NIL: To są emocje, które występują w ochronie zdrowia

Pod rządami koalicji 15 października służba zdrowia znalazła się w trudnej sytuacji. Brak środków zmusił Ministerstwo Zdrowia do drastycznych redukcji w dostępie do różnego rodzaju badań i zabiegów. Od 1 kwietnia ograniczono nadwykonania w diagnostyce ambulatoryjnej. Chodzi o badania wykonane ponad limit kontraktu z NFZ. Fundusz płaci za badania wykonane ponad limit tylko 60 proc. stawki w przypadku gastroskopii i kolonoskopii oraz 50 proc. stawki w przypadku tomografii i rezonansu.

O dramatycznej sytuacji pacjentów alarmują lekarze. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski ocenił, że jest ona najgorsza od dekady.

– Ma miejsce podwójna rzeczywistość. Pani minister mówi, że ludzie się cieszą, bo idą pieniądze z KPO na zakup rezonansów. Tymczasem pacjenci czekają na badania w coraz większych kolejkach. To nie tylko podwójna rzeczywistość, ale też zakłamywanie rzeczywistości, na co my się nie zgadzamy – stwierdził.

Lęk i niepewność pacjentów

Jankowski wskazał, że pacjenci "czekają coraz dłużej, jest niepewność, lęk. To są emocje, które występują w ochronie zdrowia". Prezes NIL tłumaczył, że działania Ministerstwa Zdrowia prowadzą w praktyce do "cichej prywatyzacji" służby zdrowia.

– Widzimy firmy ogłaszające raty 0 procent na tomografie czy rezonans. Widać wyraźnie, że to jest pełzająca prywatyzacja, która się coraz mocniej rozpędza – powiedział.

Jankowski stwierdził również, że resort nie ma "spójnej strategii dojścia do ochrony zdrowia polskich marzeń". Wdrażana jest natomiast strategia "wygaszania, limitów, oszczędności".

– To już nie chodzi o wojnę ministerstwa z lekarzami, tylko o to, w jakich warunkach będą leczeni pacjenci. Mam poczucie, że idziemy na ścianę. Wprowadzono politykę cięć na zdrowiu Polaków – dodał.

