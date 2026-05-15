"Zawalili, nie dowożą". Dwoje ministrów mogą stracić stanowiska

Wirtualna Polska opisuje, że w koalicji 15 października ma narastać frustracja z powodu ostatnich wpadek Żurka i Sobierańskiej-Grendy. Ministrowi sprawiedliwości mocno zaszkodziła sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W partii uznano to za przykład nieudolności Żurka. Z kolei Sobierańska-Grenda zaliczyła w ostatnich dniach ogromną wpadkę, stwierdzając w obliczu katastrofalnej sytuacji służby zdrowia, że ludzie "cieszą się" z tego, jak Polska wydaje pieniądze z KPO na NFZ.

– Jeśli chcemy utrzymać władzę, Grenda z Żurkiem nie powinni dostawać drugich szans. Zawalili, nie dowożą – stwierdził jeden z członków partii tworzących koalicję rządową. Wtóruje mu drugi: "Ok, pełnią funkcje rok, ale my nie widzimy perspektyw, żeby było lepiej, szybciej, sprawniej. Jest odwrotnie: paraliż, wpadka za wpadką. I brak pomysłów".

Koalicjanci mają naciskać na Donalda Tuska, aby pozbył się niepopularnych ministrów.

– Pierwszy się lansował jak gwiazda, druga nie umie w media. Komunikacyjnie, resortowo, zawalili – mówią, dodając, że Żurek zbyt dużo "gwiazdorzył", a minister zdrowia "komunikacyjnie leży".

Konsternacja po słowach minister

– Myślę, że jest już lepiej – powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, pytana o sytuację w polskich placówkach medycznych, czym wywołała burzę w przestrzeni publicznej. W środę na antenie Polsat News szefowa MZ została zapytana, czy powtórzyłaby te słowa.

Zamiast odpowiedzieć na pytanie, Sobierańska-Grenda zaczęła wyliczać "sukcesy" rządu w zakresie służby zdrowia. – Przede wszystkim mamy e-rejestrację, która uwolniła nam terminy (...) A jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą z tego, że 18 miliardów już przynosi realne korzyści. Zakup sprzętu, inwestycje, łącznie 36 miliardów – stwierdziła.

