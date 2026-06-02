Europoseł PiS na celowniku Żurka. Jest wniosek o zatrzymanie

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie przez PE zgody na pociągnięcie europosła PiS Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Według śledczych, zebrany materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że Patryk Jaki, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i zastępując szefa resortu w sprawach dotyczących Służby Więziennej, dopuścił się przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków.

Co śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu?

Prokuratura Regionalna w Poznaniu twierdzi, że polityk Prawa i Sprawiedliwości wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Dotyczyło podjęcia, kolejno po sobie następujących, "bezpodstawnych i bezprawnych" decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej, obejmujących jego delegowanie, przeniesienie z urzędu, oddelegowanie oraz odwołanie z oddelegowania, "służących wyłącznie jego mianowaniu na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które zostało powtórnie dla niego utworzone".

Działania miały zapewnić funkcjonariuszowi wyższe uposażenie oraz gwarancję powrotu na to lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślono, że decyzje awansowe dotyczące tego funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że decyzje kadrowe podejmowane przez kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej na polecenie Patryka Jakiego zostały wydane bez spełnienia ustawowych przesłanek.

Zdaniem śledczych, decyzje te naruszały obowiązujące przepisy prawa, skutkując uzyskaniem przez funkcjonariusza Służby Więziennej korzyści osobistej w postaci nieuprawnionego awansu oraz korzyści majątkowej w postaci wyższego uposażenia. W ocenie prokuratury działania te godziły jednocześnie w interes publiczny, podważając prawidłowe, zgodne z prawem i oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej.

Kolejny wniosek o odebranie immunitetu

Przypomnijmy, że w kwietniu br. Parlament Europejski przegłosował uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu na wniosek polskiej prokuratury. Wówczas sprawa miała związek z pozwem o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya. Poszło o stwierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem.

Należy jednak pamiętać, że procedura uchylenia immunitetu przez PE dotyczy zawsze konkretnego postępowania. Oznacza to, że jeśli prokuratura wszczyna nowe śledztwo lub stawia nowe zarzuty, każdorazowo musi wystąpić do europarlamentu z nowym wnioskiem o uchylenie immunitetu.

