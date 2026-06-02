Albo utoniemy w multikulti, albo powstaną Centra Deportacji Imigrantów

Dziś to samozadowolenie pęka jak bańka mydlana. Brutalna rzeczywistość puka do naszych drzwi, a rzeka nielegalnych migrantów, przepychanych hybrydowo przez granicę białoruską albo wwożonych hurtowo przez szemrane agencje pośrednictwa pracy, zaczyna rozlewać się po polskich miastach. W tym nowym, bezwzględnym świecie suwerenne państwo nie może być bezbronnym gigantem na glinianych nogach.

Jeśli chcemy ocalić naszą tożsamość, bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci oraz spokój na naszych ulicach, musimy przestać bawić się w humanitarną dyplomację. Czas na skuteczne, systemowe rozwiązania. Polska potrzebuje własnej sieci nowoczesnych, bezwzględnie szczelnych Centrów Deportacji Imigrantów.

Nie mówimy tu o kolejnych sanatoriach dla ludzi, którzy złamali nasze prawo, przekraczając granicę „na dziko”. Mówimy o zamkniętych, eksterytorialnych hubach detencyjnych o zaostrzonym rygorze. Miejscach, z których jedyna droga prowadzi prosto na pokład samolotu lecącego z powrotem do Delhi, Islamabadu czy Bagdadu.

Koniec z „nakazami opuszczenia kraju” na papierze, które dla migrantów są jedynie darmowym biletem do ucieczki za Odrę. Każdy, kto przebywa w Polsce nielegalnie, nie chce się asymilować lub podnosi rękę na polskie prawo, musi trafić za wysoki mur, pod straż uzbrojonych formacji, i tam czekać na natychmiastową deportację. Bez prawa do nieskończonych odwołań, bez pomocy opłacanych z zagranicy fundacji i bez litości.

Lekcja z Hagi: koniec z dyktatem Brukseli

Wzorce płyną dziś z samej Europy, która wreszcie zaczyna budzić się z multikulturowego letargu. Spójrzmy na Holandię. Przez dekady kraj ten był symbolem liberalnego rozkładu i bezgranicznej tolerancji. Dziś, gdy Amsterdam i Rotterdam duszą się pod naporem kulturowego paraliżu, a rodowici Holendrzy stali się zakładnikami we własnych miastach, nowy, twardy, prawicowy rząd w Hadze powiedział: dość.

Holendrzy nie pytają już Brukseli o pozwolenie. Tworzą własne plany masowego oczyszczania przestrzeni publicznej z nielegalnych przybyszów i bez ogródek forsują budowę hubów deportacyjnych poza granicami Europy, na przykład w Afryce.

Skoro nawet skrajnie poprawna politycznie Holandia zrozumiała, że jedynym ratunkiem przed demograficznym samobójstwem jest fizyczna izolacja i masowe wywózki, to dlaczego Polska ma czekać, aż nasze miasta zamienią się w zachodnie getta?

Przeciwnicy tej koncepcji – salonowa lewica i eurokraci – natychmiast podniosą krzyk o „prawach człowieka” i „standardach humanitarnych”. Ale w grze, która toczy się na naszych oczach, najwyższym prawem musi być bezpieczeństwo Narodu Polskiego.

Państwo, które nie potrafi fizycznie usunąć ze swojego terytorium intruza, przestaje być państwem, a staje się terytorium przejściowym. Budowa Centrów Deportacji w Polsce nie jest kwestią wyboru politycznego. To imperatyw przetrwania.

Musimy stworzyć machinę prawną i logistyczną tak sprawną i surową, by sam strach przed trafieniem do polskiego ośrodka detencyjnego odpychał falę migracyjną tysiące kilometrów od naszych granic.

Albo zbudujemy te centra dzisiaj, albo jutro obudzimy się w kraju, którego już nie poznamy. Wybór jest prosty: albo twarda, narodowa dyscyplina, albo kapitulacja.

Kronika codziennego obłędu: od anarchii do bandytyzmu

Polska przestaje być bezpieczną oazą, a ci, którzy powinni stać na straży naszego spokoju, udają, że nic się nie dzieje. Przez lata wmawiano nam, że import taniej siły roboczej i bezkrytyczne otwieranie granic to wyłącznie czysty zysk. „Potrzeby rynku”, „nowoczesna, otwarta Polska” – te hasła jak mantrę powtarzali politycy i liberalni publicyści.

Dziś, kiedy kurtyna poprawności politycznej pęka pod ciężarem brutalnych faktów, widzimy porażający obraz rzeczywistości. Na naszych oczach polskie ulice i przestrzenie publiczne stają się areną zachowań, które jeszcze dekadę temu uznalibyśmy za dzikie, niebywałe lub rodem z filmów grozy. To już nie są odosobnione incydenty, które można zamieść pod dywan jako „jednorazowe wybryki”.

Poprawny politycznie mainstream próbuje nas znieczulić, ale jak milczeć, gdy dochodzi do sytuacji całkowicie dewastujących nasz porządek kulturowy? Symbolem tego obłędu stają się sceny z polskich miast, gdzie imigranci ostentacyjnie kpią z naszych norm obyczajowych. W Szczecinie, na oczach zszokowanych plażowiczów i dzieci, afrykański przybysz urządza w wodzie publicznego kąpieliska chaotyczny seans mycia połączony z podejrzeniem załatwiania potrzeb fizjologicznych. W tym samym czasie w Toruniu, na moście drogowym, nagi czarnoskóry mężczyzna paraliżuje ruch, spacerując środkiem jezdni w stanie kompletnego odrealnienia.

Lewica natychmiast krzyczy o „kryzysach psychicznych”, ale prawda jest prostsza: do Polski trafiają ludzie całkowicie niedostosowani do życia w cywilizowanym społeczeństwie, którzy naszą przestrzeń publiczną traktują jak anarchiczny busz.

Jednak obyczajowy upadek to zaledwie wstęp do prawdziwego, krwawego dramatu. Tam, gdzie kończy się ostentacyjne łamanie norm, zaczyna się czysty, bezwzględny bandytyzm. Toruń spłynął krwią, gdy imigrant z Wenezueli w potworny sposób, zadając kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, zamordował młodą Polkę. To brutalne morderstwo dziewczyny obnażyło całą fikcję „bezpiecznej migracji”.

Podobny terror panuje na drogach i w nocnym życiu dużych miast. Młode kobiety zamawiające transport przez popularne aplikacje muszą grać w rosyjską ruletkę – dziesiątki spraw o brutalne gwałty i napaści seksualne, w których sprawcami okazują się kierowcy z Gruzji, Uzbekistanu czy Tadżykistanu, to bezpośredni owoc wpuszczania do kraju setek tysięcy ludzi bez żadnej weryfikacji.

Agresja z poziomu mrocznych zaułków przeniosła się prosto do centrów handlowych. Krwawe porachunki kaukaskich gangów na noże w Warszawie, mafijne egzekucje azjatyckich grup w Wólce Kosowskiej czy regularny bunt stu imigrantów w Wędrzynie, którzy taranami próbowali forsować zasieki – to rzeczywistość, którą sami sobie ufundowaliśmy.

Dla tych ludzi polskie procedury prawne nie są dowodem cywilizacyjnego rozwoju, lecz oznaką słabości. Równie porażające sceny rozgrywają się wokół podwarszawskich ośrodków dla cudzoziemców, takich jak ten w Dębaku. Grupy agresywnych mężczyzn z Afryki i Bliskiego Wschodu, zaczepianie nieletnich dziewcząt i nachodzenie prywatnych posesji doprowadziły do tego, że zdesperowani Polacy musieli skrzykiwać się w patrole obywatelskie, by chronić własne dzieci.

I co zrobił system? Nazwał broniących się Polaków „rasistami”. To szczyt hipokryzji: bandyta i agresor staje się ofiarą systemu, a Polak broniący własnego dziecka – przestępcą.

Importując ludzi z kulturowo odległych i brutalnych rejonów świata, importujemy ich dzikość, ich pogardę dla kobiet i ich przestępcze nawyki.

Dalekowzroczność rządu w Delhi i ślepota Warszawy

Podczas gdy my pogrążamy się w chaosie, na drugim końcu świata realizowany jest genialny w swojej prostocie plan. Przyjrzyjmy się cichej operacji „Hindu Rashtra”.

Narendra Modi to polityk, który myśli perspektywicznie. Wie, że Indie mają ponad 200 milionów obywateli narodowości indyjskiej, ale wyznania muzułmańskiego. To nie są Pakistańczycy ani Banglijczycy – to Hindusi z indyjskimi paszportami, urodzeni w Uttar Pradesh, Biharze, Zachodnim Bengalu czy Kerali, mówiący po hindi, urdu lub bengalsku.

Problem polega na tym, że spora część tej społeczności jest kulturowo i religijnie bardzo odległa od hinduskiej większości. Wysoka dzietność, getta, sympatie propakistańskie i rosnące wpływy radykalnego islamu sprawiają, że dla rządzącej partii BJP stanowią oni trudny do strawienia element w projekcie budowy jednolitej kulturowo tkanki państwa.

Zamiast wielkiej, krwawej konfrontacji Modi wybrał drogę elegancką i skuteczną. Po co przeprowadzać czystki i narażać się na oskarżenia o „islamofobię” we własnym kraju, skoro można problem… wyeksportować?

W ostatnich latach indyjska administracja znacznie poluzowała kryteria w programach migracyjnych skierowanych do Europy, Kanady i Wielkiej Brytanii. W strumieniu wykwalifikowanych hinduskich informatyków, inżynierów i lekarzy zaczęli coraz częściej pojawiać się młodzi mężczyźni z muzułmańskich dzielnic – obywatele Indii, formalnie Hindusi, ale wyznający islam, często noszący brody, tradycyjne imiona i reprezentujący zupełnie inny światopogląd.

W Europie nikt tego nie rozróżnia. Dla urzędnika w Berlinie czy Amsterdamie każdy ciemnoskóry człowiek z indyjskim paszportem to po prostu „Hindu”. Nikt nie sprawdza, czy modli się pięć razy dziennie i czy sympatyzuje z Bractwem Muzułmańskim. Dokumenty są w porządku, więc wizy pracownicze, studenckie i procedury łączenia rodzin przebiegają bez przeszkód.

A Modi patrzy na to z satysfakcją. Każdego roku tysiące takich „indyjskich muzułmanów” wyjeżdża do naiwnej Europy, która z dumą opowiada o „różnorodności” i „potrzebie rąk do pracy”.

Niech sobie Niemcy, Szwedzi i Francuzi integrują to, czego w Delhi integrować nie chcą. Niech budują kolejne meczety, niech radzą sobie z paraliżem kulturowym i niech płacą za to wszystko z własnych podatków.

W Delhi śmieją się cicho. Problem demograficzny i kulturowy jest rozwiązywany nie przez wojnę domową, lecz przez biurokratyczny eksport. Hinduska większość zostaje w kraju, a muzułmańska mniejszość powoli spływa do Europy z indyjskim paszportem i europejskimi zasiłkami.

Polski silnik indyjskiego procederu

Ciąg dalszy tego procederu nastąpił szybciej, niż ktokolwiek w Warszawie przypuszczał. Podczas gdy polski rząd debatował nad strategią migracyjną, a unijni komisarze dopinali kolejne akapity paktów o azylu, mechanizm operacji „Hindu Rashtra” zyskał w Europie Środkowej zupełnie nowy, nieoczekiwany silnik turbodoładowania.

Delhi dało impuls, ale to na polskiej ziemi powstała idealna infrastruktura do domknięcia tego procederu. Po 2022 roku w Polsce jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać agencje pośrednictwa pracy. Oficjalnie miały być odpowiedzią na dramatyczny brak rąk do pracy w budownictwie, logistyce i przemyśle spożywczym. Nieoficjalnie stały się idealnymi pasami transmisyjnymi.

Co ciekawe, za lwią częścią tych nowo powstałych firm zaczęli stać obywatele Ukrainy. Ludzie dynamiczni, zorientowani w realiach wschodnioeuropejskiego pogranicza, którzy błyskawicznie nauczyli się poruszać w gąszczu polskich przepisów. Dla nich nie liczyły się niuanse religijne z Półwyspu Indyjskiego – liczył się czysty zysk od każdej „głowy” wprowadzanej na rynek Schengen.

I tak, w dokumentach agencji z Wrocławia, Poznania czy Lublina młodzi, brodaci mężczyźni z Uttar Pradesh stawali się „magazynierami wysokiej specjalizacji”, potrzebnymi na wczoraj w podwarszawskich centrach logistycznych.

Najbardziej ponury, a zarazem genialny w tym dramacie jest jednak udział samej polskiej klasy politycznej. W Warszawie, za płomiennymi przemówieniami wygłaszanymi piękną polszczyzną, kryje się cichy, pragmatyczny sojusz ponad podziałami. Część polityków związanych z potężnym lobby deweloperskim i przetwórczym doskonale wiedziała, co się święci. Przymykali oczy.

Dlaczego? Bo polska gospodarka uzależniła się od taniej siły roboczej niczym od narkotyku, a ubywających pracowników ze Wschodu trzeba było kimś zastąpić.

Gdy urzędnicy z MSZ czy departamentów migracyjnych zaczynali zadawać zbyt szczegółowe pytania o nagły wysyp tysięcy wniosków wizowych dla „kurierów” z subkontynentu, z góry szedł jasny komunikat: „Nie ruszajcie tego. Biznes potrzebuje ludzi, PKB musi rosnąć, a PKB to nasze głosy w wyborach”.

Inni politycy, mieniący się proeuropejskimi, szeptali w kuluarach, że to świetny sposób na pokazanie Brukseli, iż Polska realizuje politykę „otwartości i różnorodności”, bez konieczności przyjmowania uchodźców z unijnego rozdzielnika.

W ten sposób koło się zamknęło. Modi eksportuje problem, ukraińskie agencje w Polsce inkasują prowizje za logistykę, a polscy politycy kupują sobie spokój gospodarczy na kolejną kadencję.

A nowi przybysze? Dla nich Warszawa czy Łódź to jedynie przystanek. Z polską wizą pracowniczą w kieszeni i smartfonem w ręku po kilku miesiącach cicho wsiadają do FlixBusa jadącego do Berlina lub Paryża.

W Delhi szampany strzelają ciszej, ale z jeszcze większą satysfakcją. Europejskie peryferia same sfinansowały i zalegalizowały demograficzny drenaż, którego Indie tak bardzo potrzebowały.

Multikulti na deptaku i uniwersytecka farsa

Idealnym odzwierciedleniem tej ślepoty stały się wydarzenia na szczeblu lokalnym. Lubelski deptak na dwa dni zamienił się w tętniącą życiem, egzotyczną enklawę, a Plac Litewski utonął w morzu kolorów, afrykańskich flag i rytmicznych dźwięków bębnów.

Africa Day Festival przeszedł przez miasto barwnym korowodem, a postępowy salon już ogłasza wielki sukces „integracji”, „wzbogacenia kulturowego” i „światowości” Koziego Grodu. Przechodnie kosztowali potraw z Czarnego Lądu, radni lewicy zachwycali się „wspaniałą energią”, a lokalne media z nabożnym entuzjazmem relacjonowały imprezę, jakby w Lublinie narodziło się właśnie nowe centrum światowej dyplomacji.

Piękny obrazek. Idealny na Instagrama.

Szkoda tylko, że pod tym lukrowanym, festiwalowym dywanem zamiata się fundamentalne pytania, na które odpowiedź brzmi znacznie mniej melodyjnie niż afrykańskie rytmy.

Zadziwiające jest to, z jaką łatwością dajemy się łapać na tę samą, zgraną do cna płytę z napisem „tolerancja”. Podczas gdy oficjele i organizatorzy z uśmiechem rozprawiają o „budowaniu mostów”, „innowacjach” i „globalnym partnerstwie”, przeciętny mieszkaniec ma prawo podrapać się po głowie i zapytać: od kiedy to jarmark z rękodziełem i pokaz mody rozwiązują realne, strukturalne problemy, które niesie za sobą nagła zmiana demograficzna miasta?

Statystyki nie kłamią. Liczba przybyszów z Afryki w Lublinie rośnie w tempie geometrycznym, a miasto dumnie ogłasza, że „jest gotowe”.

Pytanie tylko: gotowe na co?

Na realną integrację opartą na asymilacji do polskiej kultury czy na tworzenie kolejnej zachodnioeuropejskiej kalki, w której wielokulturowość celebruje się wyłącznie wtedy, gdy gra muzyka?

Prawdziwy zgrzyt polega na tym, że ten radosny festiwal próbuje się przedstawiać jako plaster na rosnące napięcia społeczne, o których w kuluarach mówi się coraz głośniej.

Kiedy politycy prawicy ośmielają się publicznie zadać pytanie o kierunek, w którym zmierza ta polityka, natychmiast uruchamia się polityczna inkwizycja. Koalicja rządząca od razu wyciąga najcięższe działa, krzycząc o „szczuciu” i „nienawiści”.

To klasyczny szantaż emocjonalny. Każda próba merytorycznej dyskusji o bezpieczeństwie czy wydolności miejskiej infrastruktury jest zakrzykiwana radosnym śpiewem.

Mieszkańcy mają prawo odczuwać dysonans. Z jednej strony słyszą, że zagraniczni studenci „budują nasz rozwój gospodarczy”, a z drugiej strony samo bezpieczeństwo staje się powoli towarem deficytowym, skoro obywatele zaczynają organizować straże sąsiedzkie.

To, co na festiwalu wygląda jak „wioska kultury”, w codziennym życiu na osiedlach przybiera postać rosnących barier językowych i obyczajowych.

Gdy opadł medialny kurz, prawda uderza obuchem w głowę: pod płaszczykiem krzewienia wiedzy na polskich uczelniach wyrosło bezczelne, systemowe eldorado dla udawanych studentów.

Mechanizm tego procederu jest tak prymitywny, że aż genialny w swojej bezkarności. Na takim Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nagle, niemal z dnia na dzień, pojawia się blisko czterystuosobowa armia „adeptów nauki” z Afryki Subsaharyjskiej.

Schemat? Płacisz wpisowe, łasa na unijne dotacje i czesne uczelnia wystawia odpowiedni dokument, a polski urzędnik weryfikacyjny, związany poprawnymi politycznie wytycznymi, musi przybić pieczątkę na wizie studenckiej.

W tym momencie farsa dobiega końca, a zaczyna się twarda, nielegalna rzeczywistość.

„Student” na wykładach nigdy się nie pojawia, nie zna ani słowa po polsku, a pierwszy semestr oblewa z hukiem. Cel został osiągnięty: polska wiza w kieszeni otwiera drzwi do całej strefy Schengen.

Najbardziej przerażająca w tym wszystkim jest systemowa kapitulacja państwa. Pracownicy urzędów wojewódzkich, w tym doświadczeni weryfikatorzy wniosków, bezradnie rozkładają ręce. Widzą młodych, rosłych mężczyzn, którzy w dokumentach kłamią w żywe oczy, traktując Polskę jak darmowy pas transmisyjny na Zachód.

A polskie uczelnie wyższe, dawne bastiony narodowej kultury i nauki, bez mrugnięcia okiem weszły w rolę komercyjnych przepompowni migrantów. Sprzedajemy własne bezpieczeństwo za parę nędznych euro z czesnego.

Czas najwyższy skończyć z tą samobójczą tolerancją dla fikcji i wizowego biznesu. Państwo, które pozwala na legalny przemyt ludzi pod pretekstem „studiowania rolnictwa”, abdykuje przed własnym narodem.

Te uniwersyteckie furtki muszą zostać zatrzaśnięte z hukiem na cztery spusty. Straż Graniczna powinna wejść do akademików, zweryfikować listy obecności i bezwzględnie, masowo, bez prawa do nieskończonych biurokratycznych odwołań, zapakować każdego udawanego studenta do samolotu powrotnego do Lagos czy Harare.

Przestroga dla antykatolickich wolnościowych ślepców

Czas zedrzeć maski z doktrynerów. Nie można mienić się wolnościowcem, a jednocześnie sprowadzać do kraju ludzi z regionów, które wolność mają za nic.

Wolność to nie globalny produkt. Jest rozumiana różnie w różnych kulturach i to właśnie z tych różnic wyrastają narody. Dla nas, Polaków, wolność to nienaruszalne prawo do mówienia po polsku we własnym domu. Żaden Polak na własnej ziemi nie może być zmuszany do posługiwania się obcym językiem.

Dlatego biegła znajomość języka polskiego musi stać się żelaznym, fundamentalnym kryterium przyznawania prawa pobytu. Brak tego bezpiecznika stworzy społeczeństwo równoległe, które ostatecznie skolonizuje naszą wymierającą populację.

Państwo to nie korporacja, a naród to nie zgraja konsumentów. Ponad utopią otwartych granic, dogmatem absolutnej swobody gospodarczej i sejmową publicystyką obliczoną na tani poklask musi stać polski interes narodowy oraz racja stanu.

Co nam po kuszeniu wizją niczym nieskrępowanej, prywatnej idylli i obietnicami fiskalnego raju, jeśli stracimy elementarne bezpieczeństwo na własnych ulicach?

Doktrynalny leseferyzm to wyrok śmierci. Czas na twardą rękę państwowca, a nie na kapitałowy pragmatyzm.