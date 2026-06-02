"Przypomina rozkapryszonego bobasa". Halicki podsumował rok prezydentury Nawrockiego

W poniedziałek 1 czerwca minął rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w niej 10 606 877 głosów (50,89 proc.). Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

Od początku kadencji Nawrocki podpisał 211 ustaw, a 33 zawetował. Do tej pory prezydent złożył w Sejmie 20 projektów. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki".

Halicki o prezydencie: Bobas

Politycy Koalicji Obywatelskiej od początku znaleźli się na kursie kolizyjnym z nowym prezydentem. Było to po części efektem, że Nawrockiego popierała największa konkurencja KO – PiS; po części jednak zwycięstwo nastąpiło po niezwykle brutalnej kampanii, gdy przeciwnicy polityczni – w tym niektóre media – atakowali Nawrockiego i jego rodzinę. Po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki wypracował najbardziej dynamiczny model prezydentury w historii III RP, który kontrastował ze sposobem sprawowania tego urzędu przez Andrzeja Dudę czy Bronisława Komorowskiego. Nowy prezydent zgłasza wiele własnych inicjatyw ustawodawczych, jest aktywny w polityce zagranicznej, jak również wielokrotnie decydował się na zawetowanie – jego zdaniem – szkodliwych propozycji ustawowych.

Właśnie ten ostatni aspekt prezydentury Nawrockiego najmocniej doskwiera obozowi rządzącemu. O "polityce wet" gorzko wypowiedział się europoseł KO Andrzej Halicki.

"Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Bilans? 33 weta. Średnio jedno co 9 dni. Niektóre prezydentury zapisują się reformami i działaniami. Ta coraz częściej przypomina rozkapryszonego bobasa, którego jedynym argumentem jest: »nie, bo nie«" – napisał Halicki w mediach społecznościowych.

Polacy ocenili Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane

W niedawnym sondażu Wirtualnej Polski pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 48,2 proc. badanych, z czego 23,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 24,6 proc. – "raczej pozytywnie".

Negatywnie głowę państwa oceniło 50,1 proc. respondentów, w tym 26,7 proc. "raczej negatywnie", zaś 23,4 proc. – "zdecydowanie negatywnie". 1,7 proc. uczestników badania nie ma zdania.

Nieznacznie przeważają więc osoby, które oceniają dotychczasową kadencję Karola Nawrockiego negatywnie. Jednak różnica między przeciwnikami i zwolennikami głowy państwa mieści się w granicach błędu statystycznego.

Sondaż zrealizowano metodą CATI/CAWI 28-29 maja 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 ankietowanych.

Czytaj też:

Zmiana w dowództwie Wojska Polskiego. Nawrocki zdecydowałCzytaj też:

W sondażu zapytano o pierwszą damę. Tak Polacy oceniają Martę Nawrocką