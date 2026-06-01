W sondażu zapytano o pierwszą damę. Tak Polacy oceniają Martę Nawrocką

W sondażu większość badanych pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy. Łącznie 58,8 proc. respondentów wyraziło pozytywną opinię na temat jej aktywności, podczas gdy 23 proc. oceniło ją negatywnie. Zdania w tej sprawie nie miało 18,2 proc. ankietowanych.

"Marta Nawrocka cieszy się wyraźnym zaufaniem Polaków, zdobywając przychylność niemal we wszystkich grupach politycznych" – twierdzi WP.

Polacy pozytywnie oceniają Martę Nawrocką

Największa grupa badanych – 36,7 proc. – oceniła postawę Marty Nawrockiej "raczej pozytywnie", natomiast 22,1 proc. respondentów wyraziło ocenę "zdecydowanie pozytywną". Po stronie ocen negatywnych 16,8 proc. badanych wskazało odpowiedź "raczej negatywnie", a 6,2 proc. – "zdecydowanie negatywnie".

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 28–29 maja 2026 r. na próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mieszaną CAWI/CATI, czyli wywiady internetowe oraz telefoniczne wspomagane komputerowo. Deklarowany maksymalny błąd oszacowania wynosi około 3 pkt. proc. przy poziomie ufności 95 proc. i ogólnopolskim charakterze próby.

Polacy ocenili Nawrockiego. Wyniki są bardzo wyrównane

Z kolei w sondażu Wirtualnej Polski pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 48,2 proc. badanych, z czego 23,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 24,6 proc. – "raczej pozytywnie".

Negatywnie głowę państwa oceniło 50,1 proc. respondentów, w tym 26,7 proc. "raczej negatywnie", zaś 23,4 proc. – "zdecydowanie negatywnie". 1,7 proc. uczestników badania nie ma zdania.

Nieznacznie przeważają więc osoby, które oceniają dotychczasową kadencję Karola Nawrockiego negatywnie. Jednak różnica między przeciwnikami i zwolennikami głowy państwa mieści się w granicach błędu statystycznego.

Sondaż zrealizowano metodą CATI/CAWI 28-29 maja 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 ankietowanych.

