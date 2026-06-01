Tego Kosiniak-Kamysz oczekuje od Błaszczaka. Stanowcze słowa

W czwartek strona polska podpisała pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Opozycja krytykuje przyjęte rozwiązania, natomiast strona rządowa przedstawia je jako duże osiągnięcie.

Kosiniak-Kamysz: Narracja o niemieckim sprzęcie legła w gruzach

Do sprawy odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Głos żołnierzy Wojska Polskiego musi być usłyszany i warto się w niego wsłuchać w każdym polskim domu, bo on rozwiewa też inne wątpliwości lub niszczy narrację, która była hejtem i kłamstwem stosowana przez ostatnie miesiące i tygodnie – powiedział wicepremier.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz: "program Polska SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiego wojska. I to dzisiaj zostało wyraźnie powiedziane". – Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach, w ostatnie trzy dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach, już to jest nie do obrony – tłumaczył.

– Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupionego w programie SAFE – zaznaczył.

Szef MON odniósł się również do działań swojego poprzednika na stanowisku, Mariusza Błaszczaka. – Sprzęt trafia do tych jednostek, które były tworzone w poprzedniej kadencji, więc tak między Bogiem a prawdą oczekiwałbym od mojego poprzednika, nie że codziennie od świtu do nocy będzie sobie wpisywał na twitterku, na X-ie swoje przemyślenia, tylko że doceni to, że jednostki, które były przez niego tworzone, które nie miały ani ludzi, ani wyposażenia, dzisiaj to wszystko dzięki programowi SAFE otrzymują – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pełnomocnik rządu Tuska chwali... Morawieckiego

Sprawę SAFE skomentowała w piątek na antenie Polsat News pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Ogromne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego – powiedziała przedstawicielka gabinetu Donalda Tuska.

Pełnomocnik rządu podkreśliła, że to właśnie Morawiecki "przeprowadził w polskim parlamencie ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych, czyli o tym, że kraje unijne zgadzają się na to, żeby Komisja Europejska w ich imieniu zaciągała pożyczki na rynkach międzynarodowych". – My dzisiaj z tej zasady korzystamy w mechanizmie SAFE – dodała.

