Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Krytyczny głos z rządu

Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia "Bohaterów UPA" wywołała w Polsce prawdziwą burzę. Konfederacja złożyła wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką samą deklarację złożył Karol Nawrocki.

Prezydent poinformował, że 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. To właśnie podczas tego spotkania ma zostać poruszona kwestia odznaczenia przyznanego Zełenskiemu. – Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazał.

Kosiniak-Kamysz: Jakby posłuchał Brauna

Inicjatywa prezydenta spotkała się z krytyką polityków z obozu władzy. Premier Donald Tusk stwierdził, że jeśli prezydenci obu państw będą "liderami sporów historycznych", to "na Kremlu będą mieli powód do radości". Podobnie wypowiedział się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem, Nawrocki powinien zadzwonić do Zełenskiego i wyrazić swoje niezadowolenie, zamiast stawiać sprawę na ostrzu noża.

– Czy wniosek prezydenta daje nadzieje na zbudowanie tych partnerskich, przyjacielskich relacji, upamiętnienie ofiar i zablokowanie tego? Nie sądzę. Myślę, że on jest bardziej reakcją na wniosek pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna, czyli prezydent jakby się wsłuchał w głos pana Brauna i jego politykę realizuje w tym względzie – powiedział lider PSL.

– Ja uważam, że lepiej by zrobił, prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna, po prostu sprawia ból Polakom i Polsce – dodał.

