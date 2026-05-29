"Jaruzelski odbierał order Breżniewowi". Sikorski o decyzji Nawrockiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA". Decyzja wywołała oburzenie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Zełenski został odznaczony w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W uzasadnieniu wskazano jego "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent RP może pozbawić odznaczenia osobę, która stała się niegodna jego noszenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii właściwej kapituły. Najbliższe posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego odbędzie się 8 czerwca. – Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazał w piątek (29 maja) Karol Nawrocki.

Sikorski: Jestem rozczarowany

– Co do orderów, to jest to prerogatywa prezydenta, więc oceńcie państwo sami tę decyzję. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu – mówił na konferencji prasowej w Sopocie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej. Sądzę, że premier Tusk już to podsumował celnie. Mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość – stwierdził wicepremier. – I tak powinny rozmawiać IPN-y, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin – dodał.

"Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!" – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

