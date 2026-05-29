Zmiany w rozkładzie jazdy. Propozycja PKP Intercity na wakacje

"W nadchodzącym sezonie letnim PKP Intercity oddaje do dyspozycji podróżnych łącznie nawet 560 połączeń. To aż o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe wakacje, kiedy to podróżni mieli do dyspozycji 514 połączeń. Relacje wielu składów zostaną wydłużone i zwiększy się liczba połączeń. Na tory wyjadą również sezonowe pociągi do popularnych miejscowości położonych nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. 26 czerwca na tory wraca popularny Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu (a nie 4 jak w zeszłe lato). W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru – pasażerowie, którzy będą chcieli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża, będą mieli taką możliwość" – czytamy w komunikacie.

Nowością w sezonie wakacyjnym będzie m.in. bezpośrednie połączenie EIP (Pendolino) z Bielska-Białej do Ustki. Latem podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu EIP do Kołobrzegu. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia, wymieniono w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2025 r. miał ok. 89,2 mln pasażerów.

Plany Grupy PKP na najbliższe lata

Strategia Grupy PKP na lata 2026-2030 zakłada m.in. inwestycje w tabor, infrastrukturę i nieruchomości oraz poprawę wyników finansowych – podał holding.

Spółka matka – PKP SA – zakłada intensyfikację inwestycji na dworcach, natomiast dla PKP Cargo kluczowym celem jest utrzymanie pozycji lidera rynku kolejowych przewozów towarowych. Wyzwaniem dla tej ostatniej spółki pozostaje wdrożenie i kompleksowa realizacja planu restrukturyzacyjnego, stabilizacja sytuacji płynnościowej oraz poprawa rentowności działalności.

"Grupa PKP oraz Polskie Koleje Państwowe SA przyjęły kluczowe dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki rozwoju na najbliższe lata. Wśród filarów strategii Grupy PKP znalazły się: kompleksowa obsługa pasażerów kolei, rozwój oferty, inwestycje w tabor, infrastrukturę i nieruchomości, wzmocnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poprawa wyników finansowych. Z kolei PKP SA zakłada dalsze wspieranie interesów Grupy PKP, intensyfikację inwestycji na dworcach oraz zapewnienie efektywnego zarządzania majątkiem spółki" – czytamy w komunikacie

