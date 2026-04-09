RegioJet wycofuje się z Polski. Przegrał z PKP Intercity

Spółka zapowiedziała zakończenie obsługi połączeń krajowych m.in. na trasach Kraków-Warszawa-Gdynia oraz Poznań-Warszawa do 3 maja 2026 r.

Decyzję ogłosił właściciel firmy Radim Jancura w komunikacie przesłanym pracownikom, do którego dotarł portal Money.pl.

Założyciel RegioJet wskazał, że decyzja wynika z trudnych warunków prowadzenia działalności w Polsce, w tym – jak podkreślił – braku równych zasad konkurencji i barier w dostępie do infrastruktury oraz sprzedaży usług.

Przewoźnik zadeklarował jednocześnie gotowość powrotu na rynek, jeśli warunki do prowadzenia działalności ulegną poprawie.

RegioJet rezygnuje z Polski. Zapowiada zwrot pieniędzy za bilety

Pasażerowie, których dotkną odwołania połączeń, mają otrzymać zwroty kosztów biletów oraz rekompensaty.

RegioJet utrzyma natomiast część połączeń międzynarodowych, m.in. relacje z Polski do Czech.

Decyzja czeskiego przewoźnika wpisuje się w trwający od miesięcy spór z podmiotami z grupy PKP dotyczący warunków funkcjonowania na polskim rynku kolejowym. Padające zarzuty m.in. o faworyzowanie PKP Intercity spółka odpiera.

"Jest mi bardzo przykro, że tak się to kończy. Może się kiedyś jeszcze spotkamy przy innych projektach" – napisał w mejlu do pracowników szef RegioJet.

Czytaj też:

