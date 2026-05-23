Będzie kolejny dzień wolny od pracy? Prezydent otrzymał petycję

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał petycję w sprawie ustanowienia dniem wolnym od pracy piątku przypadającego po Bożym Ciele. Dzięki temu pracownicy mogliby cieszyć się czterema dniami wolnymi.

Według autora wniosku dodatkowe dzień bez pracy miałby pomóc w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym oraz ułatwić udział w uroczystościach religijnych. Odciążyłby również rzędy i instytucje, które często mają problemy z funkcjonowaniem w czasie tzw. długich weekendów.

"Postuluję wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w celu umożliwienia spędzenia większej ilości czasu z rodziną" – czytamy w petycji.

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Dni wolnych od pracy jest za dużo?

Jak się okazuje, przedstawiciele władzy nie otrzymują próśb wyłącznie o ustanowienie nowego dnia wolnego od pracy. Pojawiają się także te postulujące likwidację jednego z już obowiązujących.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku do senackiej Komisji ds. Petycji wpłynął obywatelski wniosek w sprawie zniesienia dnia wolnego od pracy, który przypada 6 stycznia. Jej autor wskazuje, że wolne tego dnia powoduje przestoje w pracy i zmniejsza jej wydajność. Liczba dni ustawowo wolnych od pracy powinna być regulowana pod kątem aktualnych potrzeb społecznych i ekonomicznych.

Jak dotąd senacka komisja nie rozpatrzyła petycji dotyczącej święta Trzech Króli. Warto przypomnieć, że petycja nie jest inicjatywą ustawodawczą. Ta, aby była ważna, potrzebuje 100 tys. podpisów obywateli. Petycję może z kolei złożyć nawet jedna osoba.

