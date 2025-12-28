Trzech Króli przestanie być dniem wolnym od pracy? Pojawiła się taka możliwość

Autor petycji wskazuje, że dzień wolny od pracy 6 stycznia powoduje przestoje w pracy i zmniejsza jej wydajność. Liczba dni ustawowo wolnych od pracy powinna być regulowana pod kątem aktualnych potrzeb społecznych i ekonomicznych.

Jak dotąd senacka komisja nie rozpatrzyła petycji dotyczącej święta Trzech Króli. Warto przypomnieć, że petycja nie jest inicjatywą ustawodawczą. Ta, aby była ważna, potrzebuje 100 tys. podpisów obywateli. Petycję może z kolei złożyć nawet jedna osoba.

Święto Trzech Króli

Przypomnijmy, że od 2003 roku, decyzją Watykańskiej Kongregacji ds. Nauki i Wiary 6 stycznia jest świętem nakazanym, kiedy katolicy mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. Od 2011 r. lat w Polsce jest to także dzień wolny od pracy.

Uroczystość związana jest ze święceniem kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą na drzwiach domu wypisuje się litery K+M+B oraz datę. Chociaż wiele osób kojarzy litery z imiona Trzech Króli (Kacper, Melchior i Baltazar), skrót pochodzi od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi” lub Christus multorum benefactor ("Chrystus dobroczyńcą wielu"). Prawidłowo powinniśmy więc pisać C+M+B i data, tradycyjnie jednak na polskich drzwiach najczęściej pojawia się napis K+M+B i data.

Już tradycyjnie ulicami wielu polskich miast 6 stycznia przechodzą Orszaki Trzech Króli. To wielobarwne korowody, w których udział biorą całe rodziny.

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

