Ważna zmiana dla portfeli Polaków. Nowe dane GUS potwierdzają trend

"W listopadzie 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 413,8 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9 078,16 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,1 proc. w porównaniu listopadem ub. roku" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,3 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Zmiany w umowach zlecenia. Pensje pójdą w dół?

Tymczasem eksperci ostrzegają, że w przyszłym roku pensje mogą pójść w dół. Rządzący bowiem planują duże zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Na mocy decyzji urzędnika Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła od 1 stycznia 2026 roku zmienić kwalifikację współpracy prowadzonej w ramach B2B, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na umowę o pracę. Do tej pory takie rozstrzygnięcia należały wyłącznie do sądów. Celem tej zmiany jest szybsze reagowanie na przypadki nadużyć wobec pracowników, jednak część przedsiębiorców obawia się potencjalnego wzrostu kosztów.

Dane wskazują, że w przypadku przekwalifikowania umowy kwoty wypłacane pracownikom netto ("na rękę") ulegną obniżeniu, natomiast koszty ponoszone przez pracodawców znacząco wzrosną. Zjawisko to dotyczy zarówno kontraktów B2B, jak i umów zlecenia oraz o dzieło, zwłaszcza przy niższych wartościach wynagrodzenia brutto. Oficjalnym powodem zmian jest usprawnienie działań PIP oraz zakończenie wieloletnich procesów w sądach.

Wysokość wynagrodzenia "na rękę" zależy od rodzaju umowy. Przy pensji wynoszącej 5000 zł brutto dla umowy zlecenia kwota netto to 3911,67 zł, natomiast przy umowie o dzieło (z 20% kosztami uzyskania przychodu) pracownik otrzymuje 4520 zł. Jeśli tę samą kwotę brutto zastosować przy umowie o pracę, wypłata netto spada do 3738,19 zł.

Podobnie wygląda to przy wynagrodzeniu 10 000 zł brutto: osoba zatrudniona na umowie zleceniu dostaje 7523,34 zł netto, przy umowie o dzieło – 9040 zł, a w przypadku umowy o pracę wypłata "na rękę" wynosi 7147,39 zł.

Czytaj też:

Ile zapłacimy za prąd w 2026 r.? Jest decyzja URECzytaj też:

Skąd wziąć pieniądze na opiekę zdrowotną? Zaskakujące pomysły minister