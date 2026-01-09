Sasin ostro o Tusku. "Doszło do zdrady interesów Polski"

Pomimo protestów w całej Europie, unijni ambasadorowie wyrazili w piątek (9 stycznia) zgodę na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (PSL) stwierdził, że dzisiejsze głosowanie w sprawie umowy UE-Mercosur nie kończy sprawy. "Wzmocnione klauzule ochronne zostały zatwierdzone, ale to nie jest nasz główny cel. Jeśli umowa zostanie ostatecznie podpisana, jako Polska złożymy skargę do TSUE, co jednocześnie zablokuje umowę" – napisał na portalu X.

Sasin przypomina słowa Tuska

Politycy PiS nie pozostawiają suchej nitki na premierze. Poseł PiS Jacek Sasin przekonywał w Polsat News, że wejście w życie umowy jest w interesie Niemiec, a polskie rolnictwo mocno na niej ucierpi.

– Oczywiście, że (polskie rolnictwo – red.) upadnie. Będziemy mieli zalew towarów z Ameryki Południowej, które nie podlegają żadnym restrykcjom takim, jakim podlegają rolnicy i rolnictwo państw Unii Europejskiej – powiedział były minister aktywów państwowych. Polityk przedstawił tezę, zgodnie z którą premierowi Donaldowi Tuskowi mogło zależeć na wejściu tego porozumienia w życie. – Przypomnę słowa premiera Tuska: "Nikt mnie nie ogra w Europie". Dzisiaj został koncertowo ograny, chociaż ja mam inne zdanie, czy ja uważam, że to ogranie Tuska jest pozorne, ponieważ on chciał, żeby Mercosur ta umowa weszła – przekonywał polityk.

– Doszło do zdrady interesów Polski i polskiego rolnictwa – oznajmił Sasin. Dodał też, że domaga się przedstawienia przez polski rząd pełnej historii tego, jak próbowano przekonać inne kraje do zablokowania tej umowy.

– Ja bym się chciał dowiedzieć, jakie działania zostały w tym zakresie podjęte. Bo tu dużo można tutaj opowiadać. Ja się pytam o konkrety. Proszę, niech ten rząd pokaże, jakie spotkania się odbyły, kto się z kim spotykał. Proszę pokazać korespondencję dyplomatyczną, która w tej sprawie się toczyła, kogo polski rząd przekonywał, jakie rządy przekonywał, jakich argumentów używał. Nie ma tego – podsumował polityk PiS.

