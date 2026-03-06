Kryzys na Bliskim Wschodzie. Indie szybko kupiły 10 mln baryłek rosyjskiej ropy

Jak donosi Bloomberg, po kilka dniach wachania Indie szybko zakupiły 10 mln baryłek rosyjskiej ropy, z czego znaczną część bez formalnej zgody Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym roku Indie kupowały od Rosji średnio 1,7 mln baryłek ropy dziennie, a latem import sięgnął 2 mln. Jednak po nałożeniu sankcji przez USA i zawarciu umowy handlowej z Waszyngtonem, dostawy spadły poniżej 1,1 mln w lutym br. – najniższego poziomu od września 2022 r.

Tankowce z rosyjską ropą zmieniły kurs. Płyną do Indii

Według analityków firmy Kpler, co najmniej 18 tankowców przewożących ropę naftową Urals jest obecnie na liście statków zmierzających do Indii. Niektóre tankowce płynące dalej na wschód zmieniły w tym tygodniu trasę i również obrały kurs na Indie.

Państwowe spółki indyjskie – Mangalore Refinery and Petrochemicals i Hindustan Petroleum – które nie kupowały rosyjskiej ropy od grudnia ub.r., ponownie to robią, podczas gdy prywatna firma Reliance Industries zamierza wznowić jej zakup, ale tylko do produkcji na rynek krajowy – twierdzą źródła Bloomberga.

Reliance planuje nadal kupować ropę inną niż rosyjska na potrzeby eksportu paliw, ponieważ w styczniu br. Komisja Europejska zakazała dostaw produktów wytwarzanych z rosyjskiej ropy do UE.

Według danych Bloomberga dotyczących śledzenia statków, tankowce przewożące około 15 mln baryłek rosyjskiej ropy znajdują się obecnie na Morzu Arabskim i w Zatoce Bengalskiej. Statki przewożące kolejne 7 mln baryłek czekają na nabywców w pobliżu Singapuru. Wszystkie tankowce mogą dotrzeć do portów indyjskich w ciągu tygodnia. Przewożą w sumie ok. 140 mln baryłek rosyjskiej ropy.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Cieśnina Ormuz zablokowana

Ceny surowców podbija amerykańsko-izraelska wojna z Iranem i odwet Teheranu w postaci zablokowania Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą i cały eksport LNG z Kataru. Po ataku USA i Izraela na Iran, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił, że "spali" wszystkie tankowce próbujące przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

Czytaj też:

Co dalej z dostawami ropy naftowej? Niepokojące słowa katarskiego ministra