Gadowski: Operacja w Iranie się nie powiodła

Sytuacja na Bliskim Wschodzie przypomina dziś odwrócenie dokonań Lawrence'a z Arabii. Ustalenia paktu z 1916 roku Saiz-Pico przestają obowiązywać. Podział stref wpływów w Syrii staje się faktem.

Jednak kiedy tak naprawdę zaczęła się ta rywalizacja na Bliskim Wschodzie? Moim zdaniem rzecz rozpoczęła się w XVI wieku. Dokładnie bodaj w 1501 roku, kiedy rządzący Persją Szach Ismail zadecydował o tym, że cała Persja, całe jego terytorium będzie wyznawało mało popularną wówczas odmianę islamu – szyityzm. Szyityzm wziął się od słów shiy'ali, świadkowie alego.