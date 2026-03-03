Zełenski życzy porażki Orbanowi. "Wierzę, że przegra wybory"

Wołodymy Zełenski w wywiadzie dla włoskiego „Corriere della Sera”, został zapytany o to „co zrobić z siłami prorosyjskimi, w szczególności z Viktorem Orbanem, w kontekście wspólnego bezpieczeństwa europejskiego”.

Prezydent Ukrainy odpowiedział, że Viktor Orban staje się ważny, gdy ważne siły polityczne dają mu siłę.

– Węgry to kraj, który ma znaczenie, ale nie ma siły militarnej. Nie rozmawiam z nim, bo nie chce, ale mam kontakty z Robertem Ficą. Wierzę, że Viktor Orban przegra wybory, a wtedy będziemy mogli przywrócić normalne stosunki z Węgrami, również dlatego, że Węgrzy nie są prorosyjscy – powiedział.

Wołodymyr Zełenski ztwierdził również, że niedopuszczalne jest kupowanie surowców energetycznych od Rosji.

– Putin natychmiast wykorzysta nowe dochody finansowe na zakup broni, której użyje przeciwko Ukrainie – powiedział.

Rurociąg "Przyjażń"

Prezydent Ukrainy po raz kolejny odniósł się także do postulatu przywrócenia przesyłu rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń”.

– Rosjanie kilkakrotnie zbombardowali „Przyjaźń”, a potem zaatakowali naszych techników, którzy ją naprawiali. Dlaczego, do cholery, Orban nie oskarżył Rosjan o bombardowanie? Wyjaśniłem to Robertowi Fico: rurociąg jest zniszczony, aby go naprawić, potrzebujemy zawieszenia broni i trzeba to jasno wyjaśnić Putinowi – odpowiedział.

Wybory na Węgrzech 12 kwietnia

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

