Orban ujawnił szokujące informacje. "Wzywam Zełenskiego"

Premier Węgier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że otrzymał szczegółowy raport dotyczący ataku na rurociąg Przyjaźń i jego stanu. – Na podstawie zdjęć satelitarnych i dostępnych nam informacji operacyjnych jasne jest, że rurociąg jest sprawny. Ustaliliśmy też, że (rosyjski) atak nie uszkodził bezpośrednio ropociągu, dlatego nie ma żadnych technicznych przeszkód, by wznowić jego pracę – ogłosił.

Szef węgierskiego rządu ponownie wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by przywrócił pracę rurociągu, aby zakończyć ten spór. – Apeluję też o wpuszczenie (na Ukrainę) inspektorów z Węgier i Słowacji. Utrzymamy decyzje podjęte w odpowiedzi na wstrzymanie transportu ropy, dopóki Ukraina go nie przywróci – dodał.

Viktor Orban ocenił, że „to, co robi prezydent Zełenski, to zwykły szantaż wobec Węgier”. – Ale się nie poddamy i przełamiemy tę blokadę – podkreślił.

Węgry podjęły kroki w sprawie Ukrainy. W tle rurociąg "Przyjaźń"

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

„Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami” – dodał.

Szef węgierskiego MSZ podkreślił, że „blokując tranzyt ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, Ukraina łamie umowę stowarzyszeniową UE-Ukraina i swoje zobowiązania wobec Unii Europejskiej”. „Nie ulegniemy temu szantażowi” – napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

