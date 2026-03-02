NATO wkroczy do Iranu? Szef Sojuszu zabrał głos

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej". – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił na nagraniu, które opublikował na swojej platformie Truth Social.

Szef NATO: Iran jest poza obszarem Sojuszu

Sytuację skomentował w swoim poniedziałkowym wystąpieniu sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.

– Nie ma absolutnie żadnych planów, by NATO zostało wciągnięte czy było częścią [wojny] poza tym, że poszczególni sojusznicy robią, co mogą, by wspierać to, co Amerykanie robią wspólnie z Izraelem – zapewnił Rutte, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jak zaznaczył szef NATO, "to jest Iran, to jest Zatoka Perska, to znajduje się poza obszarem Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Rutte apeluje o wsparcie dla USA i Izraela

Mark Rutte przyznał jednak, jak duże znaczenie ma operacja prowadzona przez siły amerykańskie i izraelskie. – Działania wojskowe USA z Izraelem są niezwykle ważne, bo niszczą i ograniczają zdolności Iranu do uzyskania potencjału nuklearnego oraz zdolności w zakresie rakiet balistycznych – powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Mark Rutte zaapelował jednocześnie do państw członkowskich NATO o udzielenia wsparcia dla Stanów Zjednoczonych i Izraela, zastrzegając, że nie musi to oznaczać bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych.

– Gdziekolwiek możemy pomóc, musimy pomóc – podkreślił szef NATO. Rutte wskazał na możliwość udzielenia wsparcia logistycznego. Chodzi transport, zaopatrzenie, wsparcie wywiadowcze czy działania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

