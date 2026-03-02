Prezydent Nawrocki upamiętnił Jolantę Brzeską

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się iluminacja przedstawiająca Jolantę Brzeską. Kancelaria prezydenta udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak Karol Nawrocki upamiętnił zmarłą 15 lat temu działaczkę na rzecz praw lokatorów.

"Jolanta Brzeska, zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów w Warszawie i walkę z dziką reprywatyzacją. Brutalnie zamordowana 15 lat temu. Pamiętamy!" – czytamy na oficjalnym koncie kancelarii na platformie X.

Sprawa Jolanty Brzeskiej

Spalone ciało Jolanty Brzeskiej, działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, zostało odnalezione w marcu 2011 roku w Powsinie. Postępowanie formalnie dotyczyło nieumyślnego spowodowania śmierci, ale prokuratura badała kilka możliwych wersji, w tym samobójstwa i zabójstwa. Śledztwo umorzono w 2013 roku z powodu niewykrycia sprawców.

Wiele wskazuje na to, że tragiczna śmierć Brzeskiej miała związek z jej zaangażowaniem w walkę o prawa lokatorów. Jolanta Brzeska stała się liderką oddolnego ruchu zwalczającego tzw. dziką reprywatyzację, do której dochodziło w Warszawie. W wyniku procederu, dziesiątkom osób uprzykrzano życie i podwyższano czynsz; część lokatorów reprywatyzowanych np. na luksusowe apartamenty kamienic wyprowadzała się ze swoich mieszkań.

Decyzję o wszczęciu nowego śledztwa ws. zabójstwa Jolanty Brzeskiej, podjął we wrześniu 2016 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawę prowadziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Jednak Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, postanowieniem z dnia 28 października 2024 roku umorzył śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Jak wyjaśniono, podstawą umorzenia śledztwa jest brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

